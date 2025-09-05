Για επαφές με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εξωτερικών και την Πρόεδρο της Βουλής βρίσκεται στην Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty, ενώ συναντήσεις θα έχει σήμερα στη Λευκωσία και o Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Karim Badawi.

Ο κ. Abdelatty θα τύχει υποδοχής στις 10.15 στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο, με τον οποίο θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση και διμερείς διαβουλεύσεις, ακολουθούμενες από δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Το μεσημέρι θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου ο οποίος τον συνοδεύει. Παρόντες θα είναι ο κ. Κόμπος και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Αργότερα ο κ. Abdelatty έχει προγραμματισμένη συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής.

Πηγή: ΚΥΠΕ