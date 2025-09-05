Η σημαντική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 1.200 τόνων έφτασε στη Γάζα, στο πλαίσιο του κυπριακού σχεδίου «Αμάλθεια», όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Η βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει βασικά είδη όπως αλεύρι, ζυμαρικά και βρεφικό γάλα, έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη τοπικών φούρνων, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και ζεστά γεύματα για τους κατοίκους της περιοχής.



Η αποστολή πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με την ισραηλινή αρχή COGAT, ενώ συμμετείχαν εταίροι όπως το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η UNOPS στο πλαίσιο του μηχανισμού UN2720 και η οργάνωση World Central Kitchen, η οποία αναλαμβάνει την προετοιμασία και διανομή των γευμάτων.



Το φορτίο απέπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού στα μέσα Αυγούστου, με περίπου 700 τόνους να προέρχονται από την Κύπρο και να έχουν αγοραστεί με δωρεές από τα ΗΑΕ μέσω του Ταμείου Αμάλθεια. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του θαλάσσιου διαδρόμου που έχει δημιουργήσει η Κύπρος για την παράδοση βοήθειας στη Γάζα, μια προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι και έχει λάβει διεθνή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.





