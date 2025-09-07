Στη σύλληψη 32χρονου προχώρησε η αστυνομία αναφορικά με την προχθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Πλατρών Τροόδους.

Η σύλληψη προέκυψε μετά από εξετάσεις και αξιολόγηση πληροφοριών εξασφαλίστηκε μαρτυρία που δημιουργεί εύλογες υποψίες εναντίον 32χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για τα αδικήματα του Εμπρησμού Κρατικού Δάσους και Αδικήματα σε σχέση με τον περί δασών Νομού, σε σχέση με την εν λόγω φωτιά.

