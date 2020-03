«Έφυγε» ο θρύλος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Καπόν

Εντείνεται το πένθος στις τάξεις της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς μετά τον χαμό του 14χρονου Κρίστιαν Μιντσόλα, «έσβησε» κι ο παλαίμαχος θρύλος των Κολτσονέρος, Χοσέ Λουίς Καπόν, σε ηλικία 72 χρονών από πνευμονία.

«Μαύρη» εβδομάδα διανύει η Ατλέτικο Μαδρίτης, που μετρά «λάβαρα» από το παρελθόν και το μέλλον της να αφήνουν την τελευταία τους πνοή.

Μόλις τα Σάββατο (28/3), ο 14χρονος παίκτης των Ακαδημιών, Κριστιάν Μιντσόλα, «έφυγε» αιφνίδια και σκόρπισε την θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Μία μέρα αργότερα, ανακοινώθηκε ότι ο παλαίμαχος θρύλος του κλαμπ, Χοσέ Λουίς Καπόν, έχασε την μάχη με την πνευμονία και «έσβησε» στα 72 του χρόνια.

Ο Καπόν αγωνίστηκε για δέκα χρόνια στην Ατλέτικο, από το 1970 ως το 1980 καταγράφοντας 276 συμμετοχές και ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε ως τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1974, αλλά και στην κατάκτηση του Διηπειρωτικού την ίδια χρονιά (η τροπαιούχος Μπάγερν Μονάχου είχε αρνηθεί να συμμετάσχει).

Μάλιστα, αυτός ήταν ο δεύτερος εμβληματικός παίκτης των Ροχιμπλάνκος που έχασε τη ζωή του, μετά τον Χοακίν Πεϊρό, έντεκα μέρες πριν.

José Luis Capón, one of our great legends, has passed away. You will always be in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/yS8ggrZLd7