Πένθος στην Ατλέτικο Μαδρίτης - Νεκρός 14χρονος παίκτης των ακαδημιών

Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στις τάξεις της Ατλέτικο Μαδρίτης και του ισπανικού ο ποδοσφαίρου η είδηση ότι το 14χρονο ταλέντο των ακαδημιών της, Κριστιάν Μιντσόλα, έφυγε από την ζωή.

Τραγικά είναι τα νέα που έρχονται από τη Μαδρίτη και την πλευρά της Ατλέτικο.

Μόλις σε ηλικία 14 χρονών, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών της, ο Κριστιάν Μιντσόλα, άφησε την τελευταία του πνοή, με τα αίτια του θανάτου του να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Ο Μιντσόλα γεννήθηκε το 2006 και από τα 7 του χρόνια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των Ροχιμπλάνκος, σκοράροντας πάνω από 50 γκολ μέχρι σήμερα στην U-14 του συλλόγου.

Με ανακοίνωσή της στο twitter, η Ατλέτικο ενημέρωσε για το δυσάρεστο γεγονός και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αδικοχαμένου αθλητή της.

«Η οικογένεια της Ατλέτικο πενθεί για τον θάνατο του νεαρού μας παίκτη, Κριστιάν Μιντσόλα. Οι σκέψεις και ο πόνος μας πάει με την οικογένεια, τους συμπαίκτες και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY