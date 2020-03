ΕΠΙΣΗΜΟ:Αναβολή του Euro 2020!

H UEFA ανακοινώνει την αναβολή του UEFA EURO 2020 που θα γινόταν το ερχόμενο καλοκαίρι. Η υγεία όλων όσων εμπλέκονται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αποτελεί προτεραιότητα για την UEFA. Επίσης, η απόφαση αυτή πάρθηκε για να μην μπει επιπλέον, αχρείαστη πίεση, στις κυβερνήσεις των χωρών που εμπλέκονται στη διοργάνωση του EURO. Η απόφαση αυτή, θα βοηθήσει όλες τις τοπικές διοργανώσεις οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή λόγω του κορωνοϊου.

Όλες οι διοργανώσεις της UEFA και όλοι οι αγώνες (συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών φιλικών) για ομάδες και Εθνικές ομάδες, Ανδρών και Γυναικών αναβάλλονται, μέχρι νεότερης απόφασης.

Οι αγώνες play-off του EURO 2020 και τα διεθνή φιλικά που ήταν προγραμματισμένα για το Μάρτιο, θα παιχτούν, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, στις διαθέσιμες ημερομηνίες διεθνών φιλικών αγώνων του ερχόμενου Ιούνη.

Ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων πρωταθλημάτων και συλλόγων, θα κληθεί να εξετάσει πιθανές λύσεις για το πως θα διαμορφωθεί το καλεντάρι της φετινής αγωνιστικής περιόδου, συνέπεια των σημερινών αποφάσεων της UEFA.

Οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA μέσω τηλεδιάσκεψης και συζητήθηκαν με τους Προέδρους των 55 χωρών μελών της UEFA επίσης σε τηλεδιάσκεψη που έγινε σήμερα.

«Είμαστε επικεφαλής ενός αθλήματος με το οποίο ασχολείται, ζει και αναπνέει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων. Το άθλημα, πλήττεται από ένα αόρατο και γρήγορα αναπτυσσόμενο εχθρό. Σε αυτές τις ώρες, η ποδοσφαιρική κοινότητα καλείται να δείξει υπευθυνότητα, ενότητα και ανθρωπισμό», δηλώνει ο Πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Σέφεριν και προσθέτει:

«Η υγεία των φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών καθώς και όλων όσων ασχολούνται με το άθλημα, είναι η προτεραιότητα μας και μέσα σε αυτό το πνεύμα, η UEFA έχει καταθέσει μια σειρά επιλογών ούτως ώστε οι διοργανώσεις να ολοκληρωθούν για αυτή την ποδοσφαιρική περίοδο με ασφάλεια. Είμαι πραγματικά περήφανος για την ανταπόκριση των συναδέλφων μου σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει πραγματικό πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης και όλοι, αναγνωρίζουν ότι πρέπει να θυσιάσουμε κάτι, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ως κυβερνών σώμα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, κάναμε τη μεγαλύτερη θυσία, μεταθέτοντας το EURO 2020, με τεράστιο κόστος για την UEFA. Όμως, θα κάνουμε ότι μπορουμε για να μην επηρεαστούν τα εν εξελίξει προγράμματα που χρηματοδοτούμε και αφορούν το γυναικείο ποδόσφαιρο, τα grassroots και την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Πάνω από το κέρδος, βάλαμε το καλό του αθλήματος και όσων ασχολούνται με αυτό».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της UEFA, αφού ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων και την FIFPro, δήλωσε πως δεν θα είχε κανένα νόημα το ενδεχόμενο να διεξαχθεί το EURO κεκλεισμένων των θυρών γιατί, δεν θα ήταν γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως η UEFA επιθυμούσε, κυρίως φέτος που συμπληρώνονται 60 χρόνια από το ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Επίσης, ο κ. Σέφεριν ευχαρίστησε τους Προέδρους των 55 χωρών μελών της UEFA για την στήριξη τους.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις ερχόμενες εβδομάδες, όμως οι βασικές αρχές έχουν συμφωνηθεί και έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Δείξαμε όλοι ότι είμαστε υπεύθυνοι ηγέτες. Ο σκοπός, το καλό του ποδοσφαίρου, πάνω από το κέρδος. Αυτό έχουμε πετύχει σήμερα».

Να σημειωθεί πως έχει αναβληθεί και το COPA America 2020 μετά από συμφωνία της UEFA με την CONMEBOL. Έτσι, όλες οι ομάδες θα έχουν περισσότερο καιρό διαθέσιμους τους ποδοσφαιριστές τους.

Ο Πρόεδρος της UEFA τόνισε επίσης πως, οι προτεινόμενες ημερομηνίες για το EURO είναι από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου 2021 και πως, όσοι έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια και δεν θα μπορούν να είναι παρόντες, θα αποζημιωθούν πλήρως.

Οι αποφάσεις για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διοργανώσεων της UEFA θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



