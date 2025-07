Σε 50 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στο Τέξας των ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο σερίφης της κομητείας Κερ.

Σωστικά συνεργεία χτενίζουν την περιοχή αναζητώντας αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων 27 κοριτσιών που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε.

Ο Ντάλτον Ράις, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Κέρβιλ, υπογράμμισε ότι στην παρούσα φάση δεν είναι σε θέση να επικαιροποιήσει τον αριθμό των αγνοουμένων. «Γνωρίζουμε για 27… Δεν θα δώσουμε στη δημοσιότητα άλλον αριθμό, επειδή πολύ απλά δεν γνωρίζουμε», είπε σε δημοσιογράφους.

«Θα αναζητήσουμε ακατάπαυστα κάθε θύμα αυτής της πλημμύρας. Δεν θα σταματήσουμε σήμερα ή αύριο, θα σταματήσουμε όταν ολοκληρωθεί το έργο μας», διαβεβαίωσε νωρίτερα ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Περίπου 500 διασώστες με τη συνδρομή 14 ελικοπτέρων έχουν κινητοποιηθεί, ενώ η Εθνοφρουρά του Τέξας και η Ακτοφυλακή έχουν στείλει ενισχύσεις.

Στον χώρο της κατασκήνωσης, η στάθμη των υδάτων είχε υποχωρήσει χθες Σάββατο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της καταστροφής, με δεκάδες ακινητοποιημένα οχήματα και ξεριζωμένα δέντρα, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Οι σαρωτικές πλημμύρες σημειώθηκαν ανήμερα του εορτασμού της «Ημέρας Ανεξαρτησίας», της εθνικής επετείου στις ΗΠΑ, λόγω των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στο κεντρικό Τέξας. Παραμένουν σε ισχύ προειδοποιήσεις για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Μάικλ, 40 ετών, είπε ότι οδήγησε από το Όστιν – την πρωτεύουσα της πολιτείας, περίπου 150 χλμ ανατολικά – το πρωί της Παρασκευής, μόλις πληροφορήθηκε τα νέα, προκειμένου να αναζητήσει την 8χρονη κόρη του. Μέχρι στιγμής έχει βρει μόνο ορισμένα από τα υπάρχοντά της. «Ήμασταν στο Κέρβιλ όλη μέρα χθες, στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Σήμερα το πρωί, όταν ακούσαμε ότι μπορεί να υπάρχουν επιζώντες εδώ, ο αδερφός μου κι εγώ πήγαμε με φορτηγό, όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, για να δούμε εάν μπορούσαμε να βρούμε κάτι», αφηγήθηκε.

Σύμφωνα με τις αρχές, η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα την Παρασκευή μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, κατά την οποία έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, το ένα τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στη συγκεκριμένη κομητεία.

