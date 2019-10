Πέθανε 31χρονος διεθνής Νιγηριανός ποδοσφαιριστής

Ο Ισαάκ Πρόμις, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Νιγηρίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών, δίχως να έχουν γίνει γνωστά -μέχρι στιγμής- τα αίτια του θανάτου του.

We are sad to hear of the sudden demise of former @NGSuperEagles forward, Isaac Promise. Promise was captain of the Beijing Olympics’ Eagles squad that won silver. Our thoughts and prayers are with his family at this time. May his soul Rest In Peace, Amen. pic.twitter.com/R7o5rLVdTr