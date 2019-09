Σοκ-αρε τον Φονίνι με 2-0

Ο Σοκ κέρδισε τον Φονίνι και ισοφάρισε σε 1-1 την σειρά των αγώνων της μικτής Ευρώπης με την μικτή κόσμου.

Στα χέρια του Τσιτσιπά είναι πλέον η τύχη της ομάδας της Ευρώπης.

Ο Τζακ Σοκ έκανε την έκπληξη: κέρδισε με 6-1, 7-6 (3) τον Φάμπιο Φονίνι στον 2ο αγώνα του Laver Cup της Γενεύης και ισοφάρισε σε 1-1 τον αγώνα της Ευρώπης με την μικτή κόσμου.

Πλέον, στις 20:00 θα παίξει ο Τσιτσιπάς με τον Τέιλορ Φριτζ και θέλει νίκη για να φτάσει στο 2-1 η Ευρώπη.

Ο Ιταλός ήταν αγνώριστος και παρά τις οδηγίες του Φέντερερ στο 2ο σετ δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει και να διεκδικήσει την νίκη.

What an upset!



Ranked world No.210 in singles, @JackSock levels things up for #TeamWorld on Day 1, def. Fabio Fognini 6-1 7-6(3).#LaverCup pic.twitter.com/CNrGZvQtZD