Η βρετανική αλυσίδα Domino’s Pizza προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και χιλιάδες likes στα social media με μια σατιρική ανάρτηση που «απαντά» στην απόφαση της Sony να προχωρήσει σε πλήρη ψηφιοποίηση των παιχνιδιών της.Σε ανάρτηση με τίτλο «BREAKING NEWS», η Domino’s UK δημοσίευσε επίσημη δήλωση στην οποία ανακοινώνει ότι, από την 1η Απριλίου 2027, θα σταματήσει την παραγωγή και παράδοση φυσικών πιτσών και θα στραφεί αποκλειστικά στην παραγωγή ψηφιακών πιτσών.

Σύμφωνα με τη δήλωση:«Σε απάντηση στις τάσεις της βιομηχανίας gaming, από την 1η Απριλίου 2027 η Domino’s UK θα σταματήσει την παραγωγή φυσικών πιτσών και θα μεταβεί αποκλειστικά στην παραγωγή ψηφιακών πιτσών.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να κατεβάζουν όλη τη γκάμα των νόστιμων κωδικών πίτσας, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της φαντασίας, και να τις απολαμβάνουν σε εντελώς εικονικό περιβάλλον.»Η ανάρτηση έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και δεκάδες χιλιάδες αλληλεπιδράσεις. Χρήστες στα social media σχολιάζουν με χιούμορ την κίνηση, ενώ πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως έξυπνη σάτιρα απέναντι στην απόφαση της Sony να καταργήσει σταδιακά τα φυσικά αντίτυπα παιχνιδιών.



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