Νέα παιχνίδια για το PlayStation δεν θα κυκλοφορούν πλέον σε φυσικούς δίσκους από τον Ιανουάριο του 2028, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία gaming.

Σε ανάρτησή της στο επίσημο blog, η Sony διευκρίνισε ότι τα νέα παιχνίδια θα εξακολουθήσουν να διατίθενται στα καταστήματα, ωστόσο θα συνοδεύονται από ψηφιακό κωδικό αντί για φυσικό δίσκο.

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου η Rockstar ανακοίνωσε ότι το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει επίσης χωρίς φυσικό δίσκο, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, η οποία τα τελευταία χρόνια στρέφεται όλο και περισσότερο προς την ψηφιακή διανομή.

Η αιτιολόγηση της Sony

Η εταιρεία ανέφερε ότι η κίνηση αυτή έρχεται καθώς «οι προτιμήσεις των καταναλωτών και ευρύτερα η βιομηχανία ψυχαγωγίας συνεχίζουν να στρέφονται από τους φυσικούς δίσκους προς το ψηφιακό περιεχόμενο».

«Πρόκειται για μια φυσική εξέλιξη για τη Sony Interactive Entertainment, καθώς προσαρμόζεται στις καταναλωτικές τάσεις, δεδομένου ότι η γενική προτίμηση για ψηφιακά μέσα ξεπερνά σημαντικά τους φυσικούς δίσκους», πρόσθεσε η εταιρεία.



Τι ισχύει για τα ήδη κυκλοφορημένα παιχνίδια

Η Sony διευκρίνισε ότι η αλλαγή δεν θα επηρεάσει παιχνίδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει ή που θα κυκλοφορήσουν πριν τον Ιανουάριο του 2028.

Η εταιρεία έχει δεχθεί πρόσφατα κριτική και για άλλο ζήτημα, αφού αφαίρεσε πάνω από 500 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές από τις συλλογές χρηστών στο PlayStation Store, χωρίς αποζημίωση. Η Sony εξήγησε ότι η συμφωνία της με την εταιρεία παραγωγής StudioCanal έχει λήξει, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει πλέον τα δικαιώματα πώλησης του συγκεκριμένου περιεχομένου, το οποίο θα εξαφανιστεί από τις συλλογές των χρηστών από την 1η Σεπτεμβρίου.