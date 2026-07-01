Η NASA ανακοίνωσε την επιλογή τριών εταιρειών για την προσεδάφιση τεσσάρων νέων αποστολών στη Σελήνη στα τέλη του 2028, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σεληνιακών Βάσεων του οργανισμού.

Οι Astrobotic, Firefly Aerospace και Intuitive Machines θα παραδώσουν επιστημονικά φορτία της NASA στην επιφάνεια της Σελήνης, καθώς ο οργανισμός κατασκευάζει την πρώτη βάση σε έναν άλλο ουράνιο κόσμο.

Οι νέοι εμπορικοί συνεργάτες θα λάβουν από την NASA ποσό ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων δολαρίων για την προσεδάφιση περισσότερων αποστολών στη Σελήνη με επιστημονικά φορτία.

«Αυτή η εξέλιξη καταδεικνύει τη δέσμευσή μας να επιταχύνουμε την προσπάθειά μας να οικοδομήσουμε μια μακροπρόθεσμη παρουσία στην επιφάνεια της Σελήνης και μας δίνει περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουμε τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να ευημερήσουμε εκεί», δήλωσε η Lori Glaze, αναπληρώτρια διευθύντρια της Διεύθυνσης Αποστολής Ανθρώπινων Διαστημικών Πτήσεων στα κεντρικά γραφεία της NASA στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΚΥΠΕ