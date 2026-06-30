Νέες αυξήσεις στις τιμές των μνημών RAM αναμένεται να επιβαρύνουν την αγορά ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς η ζήτηση από τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να πιέζει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Jefferies Equity Research, οι τιμές των chips μνήμης DRAM και NAND ενδέχεται να αυξηθούν κατά 40% έως 50% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, προβλέπεται νέα άνοδος 30% έως 40% και κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Οι προβλέψεις αυτές είναι σημαντικά υψηλότερες από προηγούμενες εκτιμήσεις της αγοράς και αποδίδονται κυρίως στην εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απορροφά μεγάλες ποσότητες μνημών για servers και data centers.

Jefferies: Memory Outlook



> Memory pricing is expected to rise sharply in the near term—climbing 40%–50% QoQ in 3Q26 and another 30%–40% QoQ in 4Q26.



> Price hikes are likely to continue into 2027, with a projected 40%–45% YoY increase due to zero wafer capacity growth.



>… pic.twitter.com/Htw3Ztx3uJ — P Equity Research 📰 (@pequityresearch) June 22, 2026

Οι Samsung, SK Hynix και Micron, που κυριαρχούν στην παγκόσμια παραγωγή DRAM και NAND, δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς AI, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η διαθεσιμότητα μνημών για υπολογιστές, smartphones και κονσόλες παιχνιδιών.

Οι αυξήσεις αναμένεται να μετακυλιστούν στους καταναλωτές, επηρεάζοντας τις τιμές φορητών υπολογιστών, tablets, κονσολών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Ήδη μεγάλες εταιρείες, όπως η Apple, η Sony και η Microsoft, έχουν προχωρήσει σε αναπροσαρμογές τιμών ή κόστους.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η παραγωγή δεν θα μπορέσει να συμβαδίσει με τη ζήτηση, καθώς οι τεχνολογικές βελτιώσεις αναμένεται να αυξήσουν την προσφορά μόλις κατά 7%-8% μέσα στο 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι ελλείψεις ενδέχεται να συνεχιστούν και το 2027, με τις τιμές να παρουσιάζουν νέα ετήσια αύξηση της τάξης του 40%-45%.

Παρότι η κινεζική CXMT ενισχύει σταδιακά την παραγωγή μνημών DDR5 για καταναλωτικά προϊόντα, εξακολουθεί να υστερεί στις πιο προηγμένες τεχνολογίες, όπως οι GDDR6 και HBM3E, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά της να εξισορροπήσει την αγορά βραχυπρόθεσμα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ουσιαστική επίδραση από κινεζικούς κατασκευαστές δεν αναμένεται πριν από το 2028.