Η ρομποτική φαίνεται να γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας στην Κίνα του 2026.

Ένας content creator ανέβασε ένα σύντομο, 12 δευτερολέπτων βίντεο, στο οποίο το χαριτωμένο Πομεράνιαν σκυλάκι του μεταφέρεται πάνω σε ένα μικρό τετράποδο ρομπότ, στο οποίο έχει προσαρμοστεί ένα μπλε καλαθάκι-κάθισμα.

Ο δημιουργικός influencer τροποποίησε το ρομπότ με ευκολία και το άφησε να κάνει βόλτα, ενώ το κουτάβι έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδρομή.

Ωστόσο, το βίντεο προκάλεσε αντικρουόμενες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Ορισμένοι το βρήκαν γοητευτικό, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια του ζώου ή επισήμαναν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν ασκείται.





Μέχρι πρόσφατα, τα τετράποδα ρομπότ ήταν ακριβά εργαλεία που χρησιμοποιούνταν κυρίως για έρευνα ή βιομηχανικές εφαρμογές.

Σήμερα, όμως, οι καταναλωτικές εκδόσεις έχουν γίνει πιο προσιτές, επιτρέποντας στους χρήστες να τα αποκτούν και να τα προσαρμόζουν για καθημερινές ανάγκες.

Αν και σύντομο, το βίντεο αναδεικνύει πόσο γρήγορα η ρομποτική και η Τεχνητή Νοημοσύνη περνούν από ελεγχόμενα περιβάλλοντα δοκιμών στην καθημερινή ζωή.



Πηγή: skai.gr