Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στην πλατφόρμα X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο ένα του χέρι κάρτες από το παιχνίδι UNO, συνοδευόμενη από τη φράση: «Έχω όλα τα χαρτιά».

Η ανάρτηση έγινε χωρίς περαιτέρω σχόλια, ωστόσο ερμηνεύεται ευρέως ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και τη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης: Ορμούζ: Επιχείρηση Τραμπ για τα εγκλωβισμένα πλοία- Το Ιράν βλέπει «παραβίαση»

Πηγή: ΕΡΤ