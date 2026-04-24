Η Kυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προτείνει απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 16 ετών και θα καταστήσει τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για τον έλεγχο της ηλικίας των νεαρών χρηστών.

«Εισάγουμε αυτή τη νομοθεσία επειδή θέλουμε μια παιδική ηλικία στην οποία τα παιδιά να μπορούν να είναι παιδιά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Το παιγνίδι, οι φιλίες και η καθημερινή ζωή δεν πρέπει να καταληφθούν από αλγορίθμους και οθόνες. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο για την προστασία της ψηφιακής ζωής των παιδιών», δήλωσε ο Στέρε.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο ως το τέλος του 2026, πρόσθεσε η Κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών.





Πηγή: ΚΥΠΕ