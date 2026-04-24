Εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πενταγώνου παρουσιάζει τις επιλογές που διαθέτουν οι ΗΠΑ για να τιμωρήσουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, δεν υποστήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία και της αναθεώρησης της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας επί των νησιών Φώκλαντ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι προτάσεις αυτές περιγράφονται λεπτομερώς σε ένα σημείωμα στο οποίο εκφράζεται απογοήτευση για αυτό που η Ουάσινγκτον θεωρεί απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων της να της παραχωρήσουν δικαιώματα πρόσβασης, βάσεων και υπερπτήσεων - γνωστά ως ABO - για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του.

Μία από τις επιλογές που αναφέρονται στο email προβλέπει την εξαίρεση «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή αναγνωρισμένου κύρους θέσεις στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει σκληρή κριτική στους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν βοήθησαν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει κλείσει για τη ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει εξάλλου να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. «Δεν θα το κάνατε στη θέση μου;», επεσήμανε σε συνέντευξή του στο Reuters την 1η Απριλίου απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ωστόσο στο email δεν αναφέρεται το ενδεχόμενο αυτό, σημείωσε ο αξιωματούχος, ενώ δεν προτείνεται ούτε το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη. Όμως ο αξιωματούχος αρνήθηκε να σχολιάσει αν μεταξύ των επιλογών που εξετάζουν οι ΗΠΑ είναι η απόσυρση κάποιων δυνάμεών τους από την Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, όταν ρωτήθηκε για το email, απάντησε: «Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τα όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αυτοί δεν μας στήριξαν».

«Το υπουργείο Πολέμου θα φροντίσει ο πρόεδρος να διαθέτει αξιόπιστες επιλογές προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον χάρτινες τίγρεις αλλά ότι θα συμβάλλουν ως οφείλουν. Δεν έχουμε κανένα επιπλέον σχόλιο σχετικά με τυχόν εσωτερικές διαβουλεύσεις αναφορικά με το θέμα με αυτό», σημείωσε ο Γουίλσον.

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος με το Ιράν έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ και ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην βοηθήσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση, επισημαίνουν αναλυτές και διπλωμάτες.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες εκτιμούν ότι η συμμετοχή στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με συμμετοχή τους στον πόλεμο, αλλά σημειώνουν ότι θα ήταν πρόθυμές να βοηθήσουν να παραμείνει ανοιχτό το Στενό μόλις υπάρξει εκεχειρία ή τερματιστεί η σύγκρουση.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν τονίσει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι μονόδρομος.

Έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την Ισπανία, όπου η κυβέρνηση του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναέριου χώρου της χώρας για επίθεση στο Ιράν. Οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τον ναυτικό σταθμό Ρότα και την αεροπορική βάση Μορόν.

Οι επιλογές που περιγράφονται στο email έχουν στόχο οι ΗΠΑ να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ώστε «να περιοριστεί στους Ευρωπαίους η αίσθηση ότι έχουν προνόμια», δήλωσε ο αξιωματούχος, συνοψίζοντας το email.

Η επιλογή της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά μεγάλο συμβολικό αντίκτυπο, τονίζεται στο email. Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε με ποιο τρόπο οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να αποκλείσουν την Ισπανία από το ΝΑΤΟ.

Στο υπόμνημα περιλαμβάνεται επίσης η επιλογή οι ΗΠΑ να αναθεωρήσουν τη διπλωματική τους υποστήριξη σε μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως τα Νησιά Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Πεντάγωνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «αποκάλυψε πολλά», σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν δεν μπορούν να χτυπήσουν τις ΗΠΑ, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Εξάλλου πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον έρχεται αντιμέτωπη με «ερωτήσεις, ή εμπόδια, ή δισταγμούς (...) Δεν έχεις και καμία σπουδαία συμμαχία, αν έχεις χώρες που δεν είναι πρόθυμες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», εκτίμησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters