Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (ώρα Ουάσιγκτον) πως παρατείνεται η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο--η ισχύς της οποίας επρόκειτο να εκπνεύσει μεθαύριο Κυριακή--για «τρεις εβδομάδες».

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα παραταθεί για τρεις εβδομάδες», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social μετά τις συνομιλίες αντιπροσώπων της ισραηλινής και της λιβανικής κυβέρνησης, στις οποίες συμμετείχε, στον Λευκό Οίκο.







Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ