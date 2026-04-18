Bots, ψεύτικα προφίλ και πολλαπλοί λογαριασμοί αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και πολλοί χρήστες υποψιάζονται την ύπαρξή τους, η πραγματική τους έκταση παραμένει ασαφής. Πόσοι είναι τελικά αυτοί οι λογαριασμοί και πόσο επηρεάζουν όσα βλέπουμε online;

Ένα πρόβλημα χωρίς σαφή μέτρηση

Σύμφωνα με έρευνα από ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο ακριβής αριθμός των ψεύτικων λογαριασμών είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιοριστεί. Οι ίδιες οι πλατφόρμες δεν δημοσιεύουν αναλυτικά στοιχεία, ενώ ακόμη και ο ορισμός του «ψεύτικου προφίλ» δεν είναι ενιαίος. Από απλά ψευδώνυμα (alter ego), μέχρι αυτοματοποιημένα bots και συνειδητά παραπλανητικά “sock puppet” προφίλ, η κατηγοριοποίηση είναι περίπλοκη.

Ενδεικτικά, οι εταιρείες δημοσιεύουν μόνο αποσπασματικά δεδομένα: εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια λογαριασμοί αφαιρούνται κάθε χρόνο. Ωστόσο, αυτά τα νούμερα δεν αποτυπώνουν το σύνολο του προβλήματος, καθώς παραμένει άγνωστο πόσοι λογαριασμοί δεν εντοπίζονται ποτέ.

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί;

Οι ψεύτικοι λογαριασμοί εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάδοση παραπληροφόρησης, πολιτική ή ιδεολογική επιρροή, τεχνητή ενίσχυση δημοφιλίας (likes, shares), όπως και για οικονομικές απάτες.

Σε πολλές περιπτώσεις, λειτουργούν συντονισμένα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μαζικής αποδοχής ή αντίδρασης. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως «συντονισμένη μη αυθεντική συμπεριφορά» και αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης των ερευνητών.

Τα όρια της τεχνολογίας και της έρευνας

Ακόμη και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία ανίχνευσης, όπως αλγόριθμοι και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι αλάνθαστα. Συχνά κάνουν λάθη, χαρακτηρίζοντας πραγματικούς χρήστες ως bots ή το αντίστροφο.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει «χρυσό πρότυπο» σύγκρισης — ένας πλήρης κατάλογος αυθεντικών και ψεύτικων λογαριασμών. Έτσι, κάθε εκτίμηση βασίζεται σε πιθανότητες και όχι σε βεβαιότητα.

Πώς ξεχωρίζει κανείς ένα ύποπτο προφίλ

Αν και δεν υπάρχει απόλυτος τρόπος αναγνώρισης, ορισμένα χαρακτηριστικά μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδείξεις, όπως περίεργα ή τυχαία ονόματα, απουσία ή τεχνητές φωτογραφίες προφίλ, ελάχιστο προσωπικό περιεχόμενο, υπερβολική αναπαραγωγή συγκεκριμένων θεμάτων, αλλά και μαζικές και ταυτόχρονες δημοσιεύσεις

Ωστόσο, καμία από αυτές τις ενδείξεις δεν αποτελεί απόδειξη από μόνη της.

Η ευθύνη των πλατφορμών και τα κενά διαφάνειας

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί από τις μεγάλες πλατφόρμες να δημοσιεύουν εκθέσεις διαφάνειας, όμως οι πληροφορίες που παρέχονται είναι συχνά ελλιπείς ή γενικές. Αυτό αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ως προς το πόσο αποτελεσματικά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα.

Παράλληλα, υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου και πιθανές κυρώσεις, όμως η εφαρμογή τους εξαρτάται από το κατά πόσο οι πλατφόρμες συμμορφώνονται ουσιαστικά και όχι τυπικά.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Για τον απλό χρήστη, το βασικό συμπέρασμα είναι ένα: δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα. Η αξιολόγηση του περιεχομένου απαιτεί κριτική σκέψη και διασταύρωση πληροφοριών.

Δύο βασικά ερωτήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός:



1. Υπάρχουν αξιόπιστες πηγές που στηρίζουν τον ισχυρισμό;

2. Επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται από άλλες ανεξάρτητες πηγές;



Συμπέρασμα

Τα ψεύτικα προφίλ αποτελούν μια σύνθετη και διαρκώς εξελισσόμενη πρόκληση για το ψηφιακό περιβάλλον. Παρά τις προσπάθειες πλατφορμών και ερευνητών, η πλήρης καταγραφή και εξάλειψή τους παραμένει ανέφικτη.

Σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία διακινείται με ταχύτητα και ένταση, η κριτική στάση του χρήστη παραμένει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο απέναντι στην παραπληροφόρηση.



Διαβάστε επίσης: Τεχνητή νοημοσύνη: Διχάζει τις κορυφαίες σχολές κινηματογράφου των ΗΠΑ