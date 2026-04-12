Ένα ανθρωποειδές ρομπότ που μπορεί να ντριμπλάρει και να σουτάρει με αξιοσημείωτη ακρίβεια παρουσιάστηκε στο Τόκιο, τραβώντας τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας τεχνολογίας και αθλητισμού.

Προηγμένες κινήσεις και βελτιωμένη ακρίβεια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ρομπότ, με την ονομασία CUE7, παρουσιάστηκε σε ειδική πρόβα μπροστά σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ενόψει της πρώτης δημόσιας εμφάνισής του. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το σύστημα επέδειξε σαφώς πιο ομαλές κινήσεις σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις, με βελτιωμένο χειρισμό της μπάλας και αυξημένη ευστοχία στις βολές, παρά τις ορισμένες αστοχίες σε μακρινά σουτ.

Τεχνητή νοημοσύνη στην «καρδιά» του συστήματος

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Tomohiro Nomi, το CUE7 λειτουργεί πλέον αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη. Όπως εξήγησε, η εκπαίδευση του ρομπότ βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου εκατοντάδες ή και χιλιάδες εικονικά μοντέλα «μαθαίνουν» κινήσεις ταυτόχρονα.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη συμπύκνωση περίπου ενός έτους ανθρώπινης εκμάθησης σε μόλις ένα λεπτό, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτέλεση πολύπλοκων κινήσεων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδύνατες.





🤖🏀Robots playing basketball? Not yet.



But #CUE7 just made it feel a lot closer.



Toyota's latest #AI robot is smoother, sharper — and fully autonomous. No human input. Just reads, reacts, shoots.



This isn't a gimmick anymore.



The gap is shrinking. Fast. #Toyota pic.twitter.com/aGtxglO2uv — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) April 12, 2026

Νέα γενιά ρομποτικής τεχνολογίας

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνούν πλέον τους περιορισμούς της παραδοσιακής ρομποτικής, οδηγώντας σε πλήρη επανασχεδίαση της πλατφόρμας. «Βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας νέας γενιάς CUE», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το project αναπτύχθηκε από την Toyota, η οποία τα τελευταία χρόνια επενδύει δυναμικά στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.





