Ο ουρανός του Βροντάδου στη Χίο γέμισε και φέτος με χιλιάδες ρουκέτες το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου λίγο πριν την Ανάσταση, καθώς το ιστορικό πασχαλινό έθιμο πραγματοποιήθηκε τελικά κανονικά, παρά την ένταση, την αβεβαιότητα και τις πιέσεις που είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Οι δύο ενορίες, η Παναγία Ερειθιανή και ο Άγιος Μάρκος, βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο ενός θεάματος που για τη Χίο αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από τουριστικό αξιοθέατο: είναι ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην τοπική μνήμη, φορτισμένο με ιστορία, συναισθηματισμό και ισχυρό συμβολισμό.

Οι πρώτες κινήσεις των ρουκετατζήδων ξεκίνησαν από νωρίς το βράδυ, με τις προετοιμασίες να κορυφώνονται σταδιακά και τις δοκιμαστικές ρίψεις να αρχίζουν λίγο μετά τις 9.00. Όσο πλησίαζε η ώρα της Ανάστασης, το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών μετατρεπόταν σε ένταση αναμονής, μέχρι τη στιγμή που λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χιλιάδες ρουκέτες άρχισαν να σκίζουν τον ουρανό, φωτίζοντας το χωριό και μετατρέποντας τη νύχτα σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό.