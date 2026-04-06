Ένα πρωτοποριακό λογισμικό που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την αξιολόγηση της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς ανέπτυξαν δύο Έλληνες ερευνητές, ανοίγοντας νέους δρόμους στην καρδιολογική διάγνωση. Η εφαρμογή βασίζεται σε δεδομένα από τον απλό δισδιάστατο υπέρηχο καρδιάς και φιλοδοξεί να προσφέρει μια πιο αξιόπιστη και προσβάσιμη εναλλακτική σε σχέση με πιο σύνθετες και δαπανηρές εξετάσεις.

Η πρόκληση της δεξιάς κοιλίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η λειτουργία της δεξιάς κοιλίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόγνωση των ασθενών, καθώς η δυσλειτουργία της σχετίζεται με μειωμένο προσδόκιμο ζωής, ανεξάρτητα από άλλες καρδιολογικές παθήσεις. Παρόλα αυτά, η αξιολόγησή της παραμένει δύσκολη, κυρίως λόγω του πολύπλοκου σχήματός της.

Ο δισδιάστατος υπέρηχος, αν και αποτελεί την πιο διαδεδομένη απεικονιστική μέθοδο στην Καρδιολογία, συχνά αδυνατεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τη δεξιά κοιλία. Αντίθετα, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς θεωρείται η πιο αξιόπιστη εξέταση, όμως η περιορισμένη διαθεσιμότητα και το υψηλό κόστος της δεν επιτρέπουν την ευρεία χρήση της.

Η λύση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα λογισμικό που συνδυάζει απλές μετρήσεις από τον καρδιολόγο με έναν εξελιγμένο αλγόριθμο Τεχνητής Νοημοσύνης. Το σύστημα αναλύει τα δεδομένα και παράγει εκτιμήσεις για τη λειτουργία της δεξιάς κοιλίας, προσεγγίζοντας την ακρίβεια της μαγνητικής τομογραφίας, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι η χαμηλή απαίτηση σε υπολογιστικούς πόρους, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της ακόμη και σε φορητές συσκευές, όπως laptops και κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, αξιοποιεί τη δύναμη της μηχανικής μάθησης για την ανίχνευση πολύπλοκων μοτίβων μέσα στα ιατρικά δεδομένα.

Κλινική δοκιμή με ενθαρρυντικά αποτελέσματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εφαρμογή δοκιμάζεται ήδη σε ευρεία κλινική μελέτη στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με εξειδικευμένο καρδιοχειρουργικό κέντρο, συμμετέχουν συνολικά 200 ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται τόσο σε υπερηχογράφημα όσο και σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς.





Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: στους πρώτους 120 ασθενείς, η ακρίβεια του λογισμικού ξεπερνά το 90%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως εργαλείο καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Επόμενα βήματα και διεθνής προοπτική

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, οι ερευνητές σχεδιάζουν την επέκταση της δοκιμής σε μεγαλύτερη κλίμακα, μέσω πολυκεντρικών ερευνών σε νοσοκομεία της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η πρακτική ενσωμάτωση του λογισμικού στην καθημερινή ιατρική πράξη.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη βελτίωση της αυτοματοποίησης της ανάλυσης των εικόνων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων μέσω εκτίμησης της αβεβαιότητας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική: ευκαιρίες και προκλήσεις

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη καινοτομία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική, που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Μεταξύ των βασικών προκλήσεων περιλαμβάνονται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, η ανάγκη συμμόρφωσης με αυστηρούς κανονισμούς, τα νομικά ζητήματα σε περίπτωση σφαλμάτων, αλλά και η έλλειψη διαφάνειας σε ορισμένους αλγορίθμους.

Τελικά, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, το πραγματικό μέτρο αξιολόγησης κάθε νέας τεχνολογίας είναι η συμβολή της στη βελτίωση της υγείας των ασθενών. Και σε αυτό το πεδίο, η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά της.



