Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σε ανακοίνωση καταγγέλλει την παρατεταμένη αδράνεια της Αστυνομίας Ζώων Λευκωσίας σε σοβαρή υπόθεση δηλητηριάσεων στην περιοχή Ιδαλίου το 2025.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «στην ευρωπαϊκή Κύπρο του 2026, η προστασία των ζώων εξακολουθεί να δοκιμάζεται, ενώ οι ευθύνες των αρμόδιων αρχών είναι πλέον ξεκάθαρες και αδιαμφισβήτητες.

Έχουν περάσει σχεδόν οκτώ μήνες από τον αδόκητο και βασανιστικό θάνατο της σκυλίτσας «Λίλλυ», η οποία αποτελούσε μέλος της οικογένειας. Μέχρι σήμερα, οι κηδεμόνες της παραμένουν στο σκοτάδι, χωρίς ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία ή την έκβαση της υπόθεσης.

Στις 17/08/2025, η «Λίλλυ», ενώ βρισκόταν εντός της αυλής της οικίας της οικογένειας, κατανάλωσε άγνωστη ουσία, η οποία, βάσει όλων των ενδείξεων, ήταν δηλητήριο σε στερεά μορφή.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι το δηλητήριο είχε τοποθετηθεί δίπλα από τα παιχνίδια ενός τετράχρονου παιδιού, μετατρέποντας μια εγκληματική πράξη κακοποίησης ζώου σε άμεση απειλή και για την ανθρώπινη ζωή.

Την ίδια περίοδο, δεύτερο σκυλάκι πέθανε με παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, δεν στάλθηκε ποτέ για νεκροψία, αλλά παραδόθηκε στον Δήμο και, σύμφωνα με πληροφορίες, απορρίφθηκε σε πηγάδι όπου η κοινότητα πετά νεκρά ζώα, με τον ισχυρισμό ότι δεν έφερε μικροτσίπ, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το ζώο έφερε κανονικά σήμανση.

Η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη, καθώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ευημερίας των ζώων, δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων όσον αφορά τη διερεύνηση εγκλημάτων κακοποίησης. Το ζώο όφειλε να παραληφθεί ως κρίσιμο τεκμήριο.

Παρά τις άμεσες καταγγελίες, τις μαρτυρίες και την ύπαρξη στοιχείων, η υπόθεση φαίνεται να έχει βαλτώσει.

Η διερεύνηση ξεκίνησε από τον τοπικό αστυνομικό σταθμό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αστυνομία Ζώων. Ωστόσο, καταγράφονται σοβαρές παραλείψεις σε βασικά πρωτόκολλα διερεύνησης δηλητηριάσεων:

• Μη αποκλεισμός της σκηνής

• Μη συλλογή κρίσιμων τεκμηρίων

• Μη αξιοποίηση νεκρού ζώου ως αποδεικτικού στοιχείου

• Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη συλλογή στοιχείων από ύποπτο

Την ίδια στιγμή, υπάρχει υλικό που φέρεται να καταγράφει ύποπτη δραστηριότητα, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί επαρκώς.

Παρά τις επανειλημμένες και απεγνωσμένες προσπάθειες των κηδεμόνων να ενημερωθούν, η ανταπόκριση από την Αστυνομία Ζώων ήταν ανεπαρκής. Η στάση αυτή εντείνει την αγωνία και την απογοήτευση των κηδεμόνων , οι οποίοι δικαιολογημένα απαιτούν διαφάνεια και σεβασμό.

Οι πιο πάνω πράξεις και παραλείψεις ενδέχεται να συνιστούν παραβίαση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου Ν.46(Ι)/1994, καθώς και πιθανές ποινικές ευθύνες βάσει του Ποινικού Κώδικα.

Στις 25/01/2026, οι κηδεμόνες απέστειλαν επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας, με κοινοποίηση στο αρμόδιο Υπουργείο και άλλους φορείς, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

Η Συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ Ανθή Μουζουρή, τονίζει:

«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, τόσο σοβαρές υποθέσεις να παραμένουν στάσιμες. Πότε επιτέλους θα εφαρμοστούν οι σωστές πρακτικές; Πότε θα δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο σώμα Αστυνομίας Ζώων με επαρκή στελέχωση και ουσιαστική δράση; Η ατιμωρησία γεννά επανάληψη εγκλημάτων.»

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί σε:

• Άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης

• Επίσημη ενημέρωση των κηδεμόνων χωρίς άλλη καθυστέρηση

• Απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν

• Ουσιαστική ενίσχυση και αναδιοργάνωση της Αστυνομίας Ζώων

Σχεδόν οκτώ μήνες μετά, τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα.

Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις.

Η αδράνεια δεν είναι απλώς ανεπάρκεια. Είναι συνενοχή.

Όσον αφορά τη ρίψη νεκρών ζώων σε πηγάδι από την τοπική αρχή, εάν αυτό ευσταθεί, πρόκειται για μια απαράδεκτη πράξη, καθώς υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης υπόγειων νερών, με όλες τις βλαβερές συνέπειες. Πρόκειται για κάτι που θα καταγγείλουμε».

Διαβάστε επίσης: Έξαρση στις κροτίδες: Ανησυχία για τα παιδιά και ελλιπείς ελέγχους (ΒΙΝΤΕΟ)