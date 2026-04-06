Τον κώδωνα του κινδύνου για τη χρήση παράνομων κροτίδων και πυροτεχνημάτων κρούει ο Αντώνης Σιακαλλής, πρώην πυροτεχνουργός της Αστυνομίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα. Όπως επισημαίνει, παρά τις δεκαετίες ενημέρωσης και πρόληψης, το φαινόμενο όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση.

Ο ίδιος κάνει λόγο για περιστατικά που έχει βιώσει προσωπικά: τραυματισμούς, ακρωτηριασμούς, ακόμη και θανάτους παιδιών από αυτοσχέδιες κροτίδες. «Είναι λυπηρές καταστάσεις», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες ενημέρωσης συνεχίζονται, χωρίς όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Από τις αυτοσχέδιες στις μαζικές εισαγωγές

Σύμφωνα με τον Σιακαλλή, το πρόβλημα έχει μετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια. Ενώ στο παρελθόν κυριαρχούσαν οι αυτοσχέδιες κατασκευές, που προκαλούσαν και τα περισσότερα ατυχήματα, σήμερα καταγράφεται μαζική εισαγωγή έτοιμων, παράνομων κροτίδων.

Όπως αναφέρει, μεγάλες ποσότητες εισάγονται μέσω εμπορευματοκιβωτίων, με αποτέλεσμα ένα μέρος τους να διαφεύγει των ελέγχων και να καταλήγει στην αγορά. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για διακίνηση μέσω των κατεχομένων, με συγκεκριμένες περιοχές να λειτουργούν ως περάσματα.

«Μιλάμε για μεγάλη επιχείρηση», τονίζει, επισημαίνοντας το υψηλό οικονομικό κέρδος που ενισχύει το φαινόμενο.

Εκπαίδευση από μικρή ηλικία: Το κλειδί της πρόληψης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία. Όπως εξηγεί, η ενημέρωση σε επίπεδο Γυμνασίου και Λυκείου συχνά έρχεται αργά, όταν οι έφηβοι έχουν ήδη εκτεθεί και διαμορφώσει στάση απέναντι στις κροτίδες.

Αντίθετα, περιγράφει ως ιδιαίτερα θετική εμπειρία μια επίσκεψή του σε δημοτικό σχολείο, όπου μέσα από απλή, κατανοητή συζήτηση και αφήγηση, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον και ουσιαστικές ερωτήσεις.

«Τα μικρά παιδιά μπορούν να το εμπεδώσουν καλύτερα», υπογραμμίζει, προτείνοντας την ένταξη τέτοιων δράσεων από τις πρώτες σχολικές βαθμίδες.





Ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας

Ο πρώην πυροτεχνουργός αναδεικνύει ως καθοριστικό τον ρόλο των γονέων. Όπως σημειώνει, η πρόληψη ξεκινά από το σπίτι, με σωστή καθοδήγηση και έλεγχο.

Θέτει, μάλιστα, δύο πρακτικά ερωτήματα:



1. Πόσα χρήματα δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους και πού καταλήγουν;

2. Γνωρίζουν πού βρίσκονται τα ανήλικα παιδιά τους αργά τη νύχτα, ειδικά την περίοδο του Πάσχα;

Κατά τον ίδιο, η ευθύνη των γονέων είναι πρωταρχική, ακολουθούμενη από την εκπαίδευση και την ευρύτερη παιδεία της κοινωνίας.

Κακά πρότυπα και επικίνδυνα μηνύματα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα παραδείγματα που δίνουν οι ίδιοι οι ενήλικες. Ο Σιακαλλής περιγράφει περιστατικό όπου ενήλικες άναβαν πυροτεχνήματα στη μέση του δρόμου μπροστά σε μικρά παιδιά, θεωρώντας ότι τους προσφέρουν χαρά.

Όπως τονίζει, τέτοιες συμπεριφορές ενισχύουν τη λανθασμένη αντίληψη ότι η χρήση κροτίδων είναι ακίνδυνη ή αποδεκτή.

«Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε χαρά στα παιδιά μας;» διερωτάται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπεύθυνης στάσης από όλους.

Ένα πρόβλημα που απαιτεί συνολική αντιμετώπιση

Το ζήτημα των κροτίδων, όπως καταλήγει, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα. Απαιτείται συντονισμένη δράση από την οικογένεια, το σχολείο και το κράτος, με έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση και τον ουσιαστικό έλεγχο.

Παρά τις προσπάθειες των αρχών, το φαινόμενο παραμένει έντονο, ιδιαίτερα τις περιόδους εορτών, υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών εξακολουθεί να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο.



