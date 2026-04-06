Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περίπολα της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκε ξυλεία που προοριζόταν για το άναμμα λαμπρατζιών και παραλήφθηκε με τη βοήθεια συνεργείων των τοπικών Αρχών.

Στην επαρχία Λεμεσού, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε ανοιχτό χώρο, κοντά σε Εκκλησία, τρία εμπρηστικά αντικείμενα τύπου «Μολότοφ», τα οποία και παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Τα μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικά ανάμματος φωτιάς σε ανοιχτό χώρο, όπου κλήθηκαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για κατάσβεση των εστιών φωτιάς. Εντοπίστηκε ξυλεία σε πέντε κάδους απορριμμάτων, η οποία παραλήφθηκε με τη βοήθεια συνεργείου του Δήμου Λεμεσού.

Στην επαρχία Λευκωσίας, στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας, ανταποκρίθηκαν σε αριθμό περιστατικών χρήσης κροτίδων, καθώς και ανάμματος φωτιάς, όπου κλήθηκαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση των εστιών φωτιάς. Ποσότητες ξυλείας που εντοπίστηκαν σε δύο περιπτώσεις, και προορίζονταν για άναμμα λαμπρατζιών, παραλήφθηκαν για να παραδοθούν στις τοπικές Αρχές.

Μέλη της Αστυνομίας στις επαρχίες Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου, καθώς και στην περιοχή Μόρφου, διενήργησαν εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους, χωρίς να σημειωθεί οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό.

Η Αστυνομία συνεχίζει με αυξημένη παρουσία και στοχευμένες δράσεις σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, καλώντας παράλληλα το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές.

