Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, συνελήφθησαν έξι πρόσωπα για διάφορα αδικήματα όπως μεταξύ άλλων, διάρρηξη κατοικίας και κλοπής, μαχαιροφορίας και τροχαίων παραβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 528 οχήματα και ελέγχθηκαν 709 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 44 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 9 καταγγελίες αναφορικά με τους όρους άδειας λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 389 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 187 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 105 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 4 οδηγοί εντοπίστηκαν να θετικοί, ενώ 3 πρόσωπα εντοπίστηκαν θετικά σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.