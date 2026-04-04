Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis ΙΙ βρίσκονται πλέον πιο κοντά στη Σελήνη παρά τη Γη και Σελήνης, καθ' οδόν προς την προγραμματισμένη σεληνιακή τους πτήση, σύμφωνα με τη NASA.

«Είστε τώρα πιο κοντά στη Σελήνη από ό,τι σε εμάς στη Γη», είπε ο έλεγχος της αποστολής στους αστροναύτες τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Όλοι εκφράσαμε συλλογικά, υποθέτω, χαρά γι' αυτό... Μπορούμε να δούμε τη Σελήνη από την καταπακτή αυτή τη στιγμή, είναι ένα όμορφο θέαμα», απάντησε η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ.

Το ορόσημο επιτεύχθηκε περίπου δύο ημέρες, πέντε ώρες και 24 λεπτά μετά την απογείωση, σύμφωνα με την επίσημη μετάδοση της NASA.

Ο διαδικτυακός πίνακας ελέγχου της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας δείχνει ότι το διαστημόπλοιο Orion που μεταφέρει τους αστροναύτες βρίσκεται τώρα σε απόσταση μεγαλύτερη των 219.000 χιλιομέτρων από τη Γη.

«Είμαστε στα μισά του δρόμου», δημοσιεύει η NASA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

