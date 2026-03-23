Ο πύραυλος Artemis 2 που θα μεταφέρει αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη βρίσκεται στην εξέδρα εκτόξευσης και θα μπορούσε να ξεκινήσει το ιστορικό ταξίδι του την ερχόμενη εβδομάδα.

Η NASA παρέδωσε τον τεράστιο πύραυλο Space Launch System (SLS) του Artemis 2 στην εκτόξευση του Complex-39B (LC-39B) στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα την Παρασκευή και στοχεύει να προετοιμάσει το όχημα και τα επίγεια συστήματα εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου παραθύρου εκτόξευσης του Artemis 2, το οποίο ανοίγει την 1η Απριλίου.

Το Artemis 2 θα είναι η πρώτη πτήση του προγράμματος Artemis που θα εκτοξευθεί με αστροναύτες στο διαστημικό όχημα Orion, και η πρώτη μεγάλη δοκιμή των συστημάτων υποστήριξης ζωής του διαστημοπλοίου.

Η NASA εξακολουθεί να στοχεύει στην έναρξη του επόμενου παραθύρου εκτόξευσης, το οποίο ανοίγει την 1η Απριλίου, για την εκτόξευση του Artemis 2. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχουν ευκαιρίες έως τις 6 Απριλίου, με ένα άλλο παράθυρο να ανοίγει στις 30 Απριλίου.

Το Artemis 2 θα κυβερνηθεί από τον αστροναύτη της NASA Ριντ Γουάιζμαν, μαζί με τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ (NASA) και τους ειδικούς αποστολών Κριστίνα Κοτς (NASA) και Τζέρεμι Χάνσεν (από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία).

Αναμένεται να διεκπεραιώσουν μια 10ήμερη αποστολή στο Orion, πετώντας σε έναν μόνο κύκλο γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη.

Η αποστολή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της NASA να επιστρέψουν οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, όπου ο οργανισμός ελπίζει να εδραιώσει μια διαρκή παρουσία.

Ο απώτερος στόχος της NASA είναι να προσεδαφίσει ξανά αστροναύτες στη Σελήνη πριν από το τέλος του 2028.

Μέρος αυτού του σχεδίου απαιτεί την εξέλιξη αρκετών νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των δύο εμπορικών διαστημοπλοίων προσεδάφισης στη Σελήνη που έχουν συμβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis Human Landing Systems - το Starship της SpaceX και το Blue Moon της Blue Origin- τα οποία βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη.

Η NASA έχει δείξει προθυμία να πετάξει με όποιο από τα δύο είναι έτοιμο την ώρα της αποστολής. Ετσι, θα εκτοξευθούν σε τροχιά γύρω από τη Γη ως μέρος του Artemis 3, όπου οι αστροναύτες στο Orion θα εξασκηθούν σε συναντήσεις και ελιγμούς πρόσδεσης μεταξύ των διαστημοπλοίων. Αυτή η αποστολή έχει προγραμματιστεί για το 2027, ενώ η αποστολή Artemis 4 έχει επιλεγεί ως η πρώτη προσεδάφιση στη Σελήνη του προγράμματος ένα χρόνο αργότερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ