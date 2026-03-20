Το τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day» κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 718,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες και κατακτώντας την πρώτη θέση ως το πιο δημοφιλές όλων των εποχών.

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει στις αίθουσες, η νέα παραγωγή των Sony και Marvel Studios σημείωσε πρωτοφανή απήχηση, δημιουργώντας ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες ενόψει της πρεμιέρας στις 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της WaveMetrix, το τρέιλερ που σηματοδοτεί την επιστροφή του Πίτερ Πάρκερ ξεπέρασε μέσα σε μόλις οκτώ ώρες το 24ωρο ρεκόρ της ταινίας «Deadpool & Wolverine», το οποίο ανερχόταν σε 373 εκατομμύρια προβολές (με συνολικά 365 εκατομμύρια στο πρώτο 24ωρο παγκοσμίως). Παράλληλα, άφησε πίσω του και το τρέιλερ του «Grand Theft Auto VI», που είχε φτάσει τις 475 εκατομμύρια προβολές και είχε χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη πρεμιέρα βίντεο όλων των εποχών το 2025.

Όπως σημειώνει το Deadline, το τρέιλερ του «Spider-Man: No Way Home», το οποίο το 2021 σημείωσε εισπράξεις 1,9 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, είχε συγκεντρώσει 355,5 εκατομμύρια προβολές στο πρώτο 24ωρο προβολής του.

Η υπόθεση της νέας ταινίας εκτυλίσσεται τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του «No Way Home»: «Ο Peter Parker ζει πλέον μόνος, έχοντας διαγράψει τον εαυτό του από τη μνήμη όλων όσων αγαπά. Δίνοντας μάχη με το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πια το όνομά του, έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προστασία της πόλης του. Όμως καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται, η πίεση πυροδοτεί μια απρόσμενη σωματική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ώρα που ένα νέο, παράξενο μοτίβο εγκλημάτων οδηγεί στην εμφάνιση μιας από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».

Στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ επιστρέφει ο Τομ Χόλαντ, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ζεντάγια, Σέιντι Σινκ, Τζέικομπ Μπάταλον, Τράμελ Τίλμαν, Μάικλ Μάντο, Λίζα Κολόν-Ζάγιας, Τζον Μπερνθαλ και Μαρκ Ράφαλο. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σε σενάριο των Κρις Μακένα και Έρικ Σόμερς, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν η Έιμι Πασκάλ και ο επικεφαλής των Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι.

Πηγή: Πρώτο Θέμα