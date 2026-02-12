Το πορτογαλικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο, σε πρώτη ανάγνωση, το οποίο απαιτεί ρητή γονική συναίνεση για την πρόσβαση εφήβων ηλικίας 13-16 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σε μια από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη για την επιβολή τέτοιων περιορισμών.

Οι συντάκτες του νομοσχεδίου από το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα υπογραμμίζουν πως το μέτρο είναι απαραίτητο για την προστασία των παιδιών από διαδικτυακό εκφοβισμό, επιβλαβές περιεχόμενο και κάθε λογής αρπακτικά που καραδοκούν.

Ένας μηχανισμός ταυτοποίησης μέσω κινητού (Digital Mobile Key) θα χρησιμοποιείται από τους γονείς για να δίνουν τη συναίνεσή τους ή όχι, συμβάλλοντας επίσης στην επιβολή της ισχύουσας απαγόρευσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε social media, πλατφόρμες κοινοποίησης και αναπαραγωγής βίντεο ή φωτογραφιών, καθώς και υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Το νομοσχέδιο ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν από την τελική ψηφοφορία για την έγκρισή του.

Τον προηγούμενο μήνα, η γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε πρόταση νόμου που απαγορεύει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για διαδικτυακό εκφοβισμό και για κινδύνους που αφορούν την ψυχική υγεία.

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων του Facebook, του Snapchat, του TikTok και του YouTube.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ