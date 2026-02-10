Η OpenAI ανακοίνωσε την εισαγωγή διαφημίσεων στο ChatGPT, με στόχο τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της πλατφόρμας, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά εκατομμύρια χρήστες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι διαφημίσεις θα αρχίσουν να εμφανίζονται αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αφορούν αποκλειστικά τους χρήστες της δωρεάν έκδοσης καθώς και της χαμηλού κόστους συνδρομής “Go”. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν το μέτρο θα επεκταθεί και στην Ευρώπη, ωστόσο εκτιμάται ότι, μετά τη δοκιμαστική εφαρμογή στις ΗΠΑ, ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αγορές.

Η OpenAI διαβεβαιώνει ότι οι συνομιλίες των χρηστών παραμένουν ιδιωτικές και δεν θα αξιοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Οι διαφημίσεις, ωστόσο, θα σχετίζονται θεματικά με το περιεχόμενο της συζήτησης. Για παράδειγμα, εάν κάποιος αναζητήσει μια συνταγή, ενδέχεται να προβληθεί σχετική διαφήμιση.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της ευρείας πρόσβασης στις δωρεάν και οικονομικές βαθμίδες της υπηρεσίας, καθώς η λειτουργία τους απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία.

Οι χρήστες των συνδρομητικών πακέτων Plus, Pro, Business, Enterprise και Education δεν θα βλέπουν διαφημίσεις.