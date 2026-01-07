Άτομα της επιστημονικής κοινότητας από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβανία της Σχολής Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, αλλά και το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν παρουσίασαν τα μικρότερα πλήρως αυτόνομα ρομπότ που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Με διαστάσεις μικρότερες από έναν κόκκο αλατιού, τα μικροσκοπικά αυτά συστήματα μπορούν να κινούνται μέσα σε υγρό περιβάλλον, να ανιχνεύουν, να λαμβάνουν αποφάσεις και να λειτουργούν για μήνες χωρίς καλώδια και εξωτερικό έλεγχο.



Τα ρομπότ λειτουργούν μέσα σε υγρό περιβάλλον, τροφοδοτούνται από φως, δεν έχουν μηχανικά μέρη και κινούνται επηρεάζοντας το υγρό γύρω τους το οποίο τα παρασύρει και τα μετακινεί.



Παρά το εξαιρετικά μικρό τους μέγεθος, τα ρομπότ ενσωματώνουν αισθητήρες που ανιχνεύουν μεταβολές της θερμοκρασίας και τους επιτρέπουν να προσαρμόζουν αυτόνομα τη συμπεριφορά τους, να ακολουθούν προγραμματισμένες διαδρομές και να συνεργάζονται μεταξύ τους με συντονισμένο τρόπο ως μια ενιαία ομάδα.





Η συγκεκριμένη τεχνολογία, όπως αναφέρουν, λειτουργεί περισσότερο ως βάση παρά ως τελικό προϊόν, ένα είδος πλατφόρμας πάνω στην οποία μπορούν να προστεθούν νέες δυνατότητες, επιπλέον αισθητήρες και πιο σύνθετες συμπεριφορές, καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να πειραματίζονται με το πώς η υπολογιστική ισχύς, η αυτονομία και η κίνηση μπορούν να συνυπάρξουν σε διαστάσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απαγορευτικές για τη ρομποτική.





Πηγή: Unboxholics





