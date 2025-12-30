Η Google δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια ανασκόπηση “Year in Search 2025”, αποτυπώνοντας τις τάσεις αναζητήσεων σε σειρές, ταινίες και παιχνίδια που καθόρισαν τη χρονιά. Στην κορυφή των σειρών, το Netflix επιβεβαιώνει την πολιτισμική του ηγεμονία, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις, με το Monster: The Ed Gein Story να αναδεικνύεται στην πιο περιζήτητη αναζήτηση της χρονιάς. Ακολουθεί το Squid Game 3, ενώ στη λίστα ξεχωρίζουν επίσης μεγάλες παραγωγές από ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως το Severance του Apple TV και το White Lotus του HBO Max, επιβεβαιώνοντας ότι οι streaming πλατφόρμες αποτελούν πλέον το βασικό πεδίο διαμόρφωσης της ποπ κουλτούρας.

Το “Anora” στην κορυφή των ταινιών – και στα Όσκαρ

Στον κινηματογράφο, η πρωτιά ανήκει στο Anora, μια ταινία που δεν περιορίστηκε μόνο στις μηχανές αναζήτησης, αλλά απέκτησε και βραβευμένη υπόσταση, κατακτώντας 5 Όσκαρ, γεγονός που ενίσχυσε την παγκόσμια απήχησή της. Στις κορυφαίες αναζητήσεις συγκαταλέγονται επίσης το Superman του James Gunn, που επανέφερε τον εμβληματικό ήρωα με σύγχρονη σκηνοθετική ματιά, καθώς και η πολυαναμενόμενη Minecraft Movie, που πέρασε από την gaming κοινότητα στο mainstream κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Η λίστα συμπληρώνεται με δυνατούς τίτλους όπως Thunderbolts, Happy Gilmore 2, 28 Years Later και Mission: Impossible – The Final Reckoning, αποδεικνύοντας ότι το 2025 ήταν χρονιά επιστροφής μεγάλων franchises και απροσδόκητων επιτυχιών.

Mikey Madison: Το νέο πρόσωπο που έψαξε ο πλανήτης

Στην κορυφή των “trending” ηθοποιών βρέθηκε η Mikey Madison, το πρόσωπο που συνδέθηκε άμεσα με την επιτυχία του Anora. Η Madison, αν και μόλις στα 20 της, είχε ήδη χτίσει σημαντικό κινηματογραφικό αποτύπωμα, συμμετέχοντας σε παραγωγές υψηλού βεληνεκούς όπως το Scream, αλλά και στο Once Upon a Time in Hollywood του Quentin Tarantino, ενώ είχε εμφανιστεί και στο franchise Scream. Η παγκόσμια αναζήτηση γύρω από το όνομά της αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση: το 2025 ήταν χρονιά ανάδειξης νέων πρωταγωνιστών που συνδυάζουν καλλιτεχνική δυναμική και Gen-Z επιρροή.

Το Google Search συναντά το gaming: Οι τίτλοι που «έκαψαν» το πληκτρολόγιο

Στο gaming, η Google έδωσε ξεχωριστό στίγμα των πιο αναζητημένων παιχνιδιών παγκοσμίως για το 2025. Στην κορυφή βρέθηκε το Arc Raiders, ένας τίτλος που από την πρώτη του εμφάνιση κατάφερε να συγκεντρώσει μαζικό ενδιαφέρον. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Battlefield 6 της EA, αποδεικνύοντας ότι τα μεγάλα πολεμικά franchises συνεχίζουν να κρατούν γερά. Την πεντάδα συμπλήρωσαν τα Strands (το online word game των New York Times), Split Fiction, και το Clair Obscur: Expedition 33, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως το κορυφαίο παιχνίδι της χρονιάς.

Από το “Path of Exile 2” μέχρι το GTA 6 και τα διαχρονικά Minecraft/Roblox

Η δεκάδα των trending παιχνιδιών δείχνει ένα μείγμα νέων και καθιερωμένων τίτλων. Το Path of Exile 2, το Grand Theft Auto 6, αλλά και το Pokemon Legends: Z-A συγκέντρωσαν τεράστιο παγκόσμιο ενδιαφέρον, ενώ τα Minecraft και Roblox παρέμειναν σταθερές αξίες, αποδεικνύοντας ότι τα «αιώνια» παιχνίδια δεν χάνουν ποτέ τη θέση τους στη συλλογική ψηφιακή συνείδηση. Η λίστα αυτή δεν αντικατοπτρίζει πωλήσεις ή αξιολογήσεις, αλλά καθαρά το τι έψαξε ο πλανήτης, άρα τι απασχόλησε, συζητήθηκε και διαχύθηκε κοινωνικά.