Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, ο κόσμος των Shelby επιστρέφει δυναμικά με το πρώτο επίσημο trailer του Peaky Blinders: The Immortal Man με την ταινία λειτουργεί ως άμεση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον εμβληματικό Tommy Shelby, με τον Cillian Murphy να εμφανίζεται πιο αποφασιστικός και αδυσώπητος από ποτέ.

Η κινηματογραφική συνέχεια θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου. Στο καστ επιστρέφουν γνώριμα πρόσωπα, όπως η Sophie Rundle ως Ada Thorne, ενώ πλαισιώνονται από νέα μεγάλα ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Rebecca Ferguson, Barry Keoghan και Tim Roth.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Tom Harper και πίσω από το σύμπαν του Peaky Blinders βρίσκεται ξανά ο Steven Knight, με το The Immortal Man να δείχνει ξεκάθαρα ότι στοχεύει σε ένα κινηματογραφικό και ουσιαστικό κλείσιμο της ιστορίας της οικογένειας Shelby, με ξεκάθαρη στόχευση στους πιστούς φίλους της σειράς.