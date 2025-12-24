Η τεχνολογία δεν περιορίζεται πλέον σε κινητά και gadgets, αλλά «εισβάλλει» και στη μόδα. Ένας φοιτητήςαπό την Ιαπωνία προκάλεσε παγκόσμια περιέργεια, παρουσιάζοντας ένα χιουμοριστικό concept: το λεγόμενο smart bra, που δεν ανοίγει με κούμπωμα, αλλά με βιομετρική ταυτοποίηση δακτυλικού αποτυπώματος.

Ένα project κατά της… απιστίας

Ο νεαρός καινοτόμος, γνωστός ως ZAWAWORKS, μοιράστηκε την επίδειξη στις 19 Ιουλίου 2024 μέσω βίντεο στην πλατφόρμα X. Στο clip εξηγεί ότι το ένδυμα ξεκλειδώνει με fingerprint recognition, με την παιχνιδιάρικη αποστολή να «αποτρέπει την απιστία» και το «cheating» – όχι μέσω κωδικού, αλλά μέσω… αποτυπώματος συντρόφου.

Το caption που απογείωσε το reel

Η λεζάντα του post είχε το έξυπνο κλείσιμο του ματιού: «Τώρα μόνο ο φίλος σου μπορεί να ανοίξει το σουτιέν σου!»













Τις τελευταίες μέρες το όλο θέμα επανήλθε στα ΜΚΔ