Όπως αναφέρουν μέσα της Αμερικής, ο Vince Zampella έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα σε αυτοκινητόδρομο της πολιτείας της California, κοντά στο Los Angeles, χθες το απόγευμα.

Στο δυστύχημα δεν εμπλέκεται δεύτερο όχημα και φαίνεται πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βγήκε εκτός πορείας. Στο δυστύχημα έχασε την ζωή του και ακόμα ένας άνθρωπος που ήταν συνοδηγός.

Ο Zampella είναι μια από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες φιγούρες της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών την τελευταία 25ετία. Δουλεύοντας αρχικά ως lead designer στο Medal of Honor: Allied Assault, δημιούργησε αμέσως μετά – μαζί με τον Jason West- το γιγαντιαίο franchise που ακούει στο όνομα Call of Duty, με την Activision να εκτελεί χρέη publisher.

Μετά από μεγάλη διαφωνία με την Activision για οφειλές, αποχώρησαν και δημιούργησαν την Respawn Entertainment. Έκτοτε το studio εξαγοράστηκε από την EA και έχει δημιουργήσει σπουδαία παιχνίδια όπως τα Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order και Star Wars Jedi: Survivor.

Ο Vince Zampella ήταν ο επικεφαλής του studio και ένας από τους πιο επιδραστικούς σχεδιαστές στο είδος των FPS, του 21ου αιώνα.

Το βίντεο του δυστυχήματος:

BREAKING: Vince Zampella, co-creator of the Call of Duty franchise, has reportedly died in a car crash near Los Angeles. A major loss for the global gaming community. 🎮💔 pic.twitter.com/XZIgrMqR6E — Binson vincent (@binson_vincent) December 23, 2025

