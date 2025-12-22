Σε πρόσφατη εμφάνισή του Ίλον Μάσκ στο podcast του Joe Rogan Experience, ο ίδιος παρουσίασε ένα σενάριο, το οποίο αμφισβητεί ξεκάθαρα το μέλλον των smartphones όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Κατά τον ίδιο, μέσα στα επόμενα πέντε με έξι χρόνια τα παραδοσιακά κινητά, όπως και τα λειτουργικά συστήματα, αλλά και οι εφαρμογές θα καταστούν παρωχημένα, καθώς η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης θα αναλάβει πλήρως τη διαχείριση της ψηφιακής εμπειρίας.



Συγκεκριμένα, ο γνωστός επιχειριμάτιας περιέγραψε τις μελλοντικές συσκευές όχι ως αυτόνομους μικρούς υπολογιστές αλλά ως σημεία διασύνδεσης ανάμεσα σε χρήστη και τεχνητή νοημοσύνη, με βασικό ρόλο την προβολή εικόνας, την αναπαραγωγή ήχου, όπως και τη συνδεσιμότητα. Δηλαδή,, ο χρήστης δεν θα χρειάζεται εφαρμογές, μενού ή μπάρες αναζήτησης από την στιγμή που η AI θα προβλέπει τι θέλει να δει ή να ακούσει και θα το δημιουργεί σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου που καταναλώνουμε καθημερινά θα παράγεται απευθείας από συστήματα AI.

Δείτε ολόκληρο το podcast του Τζο Ρόγκαν με τον Μασκ:





Πηγή: Unboxholics