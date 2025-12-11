Η Adobe φέρνει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στο ChatGPT, ενσωματώνοντας τρία από τα πιο γνωστά εργαλεία της μέσα στη συνομιλία και συγκεκριμένα, τα Photoshop, Adobe Express και Acrobat. Χωρίς παράθυρα, χωρίς εφαρμογές, χωρίς εναλλαγές. Όλα γίνονται πλέον με μια απλή οδηγία στο chat.

Για την επεξεργασία εικόνας, το Photoshop αναλαμβάνει να κάνει ό,τι θα έκανες και στο πρόγραμμα, από διορθώσεις φωτισμού και στόχευση συγκεκριμένων σημείων, μέχρι εφέ και δημιουργικές παρεμβάσεις, χωρίς να πέφτει η ποιότητα του αρχείου.

Το Adobe Express καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με γραφιστικά. Templates για κάθε περίσταση, αλλαγές σε εικόνες ή κείμενα, animations και παραλλαγές, όλα μπορούν να γίνουν μέσα στη συζήτηση, χωρίς να χρειάζεται γνώσεις design.

Και φυσικά, τα PDF. Με το Acrobat να λειτουργεί πλέον μέσα στο ChatGPT, μπορείτε να τροποποιήσετε έγγραφα, να εξάγετε πίνακες, να ενώσετε ή να χωρίσετε αρχεία, να συμπιέσετε ή να μετατρέψετε σε PDF.

Οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν σε desktop, web και iOS. Στο Android, το Adobe Express λειτουργεί ήδη, ενώ Photoshop και Acrobat θα εμφανιστούν σύντομα και εκεί.

Με λίγα λόγια, το ChatGPT μετατρέπεται σε ένα κεντρικό σημείο για επεξεργασία, σχεδιασμό και PDF δουλειές, χωρίς να χρειαστεί να βγείτε από το chat ούτε για δευτερόλεπτο.



