Το βομβαρδιστικό Boeing B-29 Superfortress έμεινε στην ιστορία όχι μόνο γιατί μετέφερε τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, αλλά και γιατί αποτέλεσε το ακριβότερο βιομηχανικό πρόγραμμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – ξεπερνώντας σε κόστος ακόμη και το Σχέδιο Μανχάταν.

Με προϋπολογισμό που αντιστοιχεί σήμερα σε περισσότερα από 55 δισεκατομμύρια δολάρια, το Β-29 εισήγαγε τεχνολογικές καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα την αεροπορία: πιεσμένη καμπίνα για το πλήρωμα, τηλεχειριζόμενους πυργίσκους με ραντάρ, αλλά και νέο σύστημα προσγείωσης που αργότερα υιοθετήθηκε στα αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας.

Η ανάπτυξή του, όμως, συνοδεύτηκε από τεράστιες δυσκολίες. Οι κινητήρες Wright R-3350 παρουσίαζαν συχνά βλάβες και προκάλεσαν θανατηφόρα δυστυχήματα στις δοκιμές. Παράλληλα, οι εργοστασιακές γραμμές παραγωγής κατέρρεαν κάτω από την πολυπλοκότητα του σχεδίου, οδηγώντας στη λεγόμενη «Μάχη του Κάνσας» – μια τιτάνια προσπάθεια διάσωσης του προγράμματος ώστε να παραδοθούν τα πρώτα αεροσκάφη.

Παρά τα προβλήματα, το Β-29 αποτέλεσε το απόλυτο όπλο του πολέμου στον Ειρηνικό. Χρησιμοποιήθηκε σε βομβαρδισμούς τεράστιας κλίμακας εναντίον ιαπωνικών πόλεων, με πιο χαρακτηριστικό τον καταστροφικό βομβαρδισμό του Τόκιο τον Μάρτιο του 1945, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 ανθρώπους.

Η κληρονομιά του Β-29, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη στρατιωτική του χρήση. Αποτελώντας την τεχνολογική βάση για το Boeing Stratocruiser, άνοιξε τον δρόμο για τα μεγάλα, πιεσμένα αεροπλάνα που έκαναν πραγματικότητα τη διεθνή πολιτική αεροπλοΐα της δεκαετίας του 1950. Ακόμη και οι μακρές τσιμεντένιες πίστες που απαιτούνταν για την απογείωσή του συνέβαλαν στη δημιουργία του παγκόσμιου δικτύου αεροδρομίων.

Από τα περίπου 4.000 αεροσκάφη που κατασκευάστηκαν, μόλις 22 σώζονται σήμερα, με δύο να παραμένουν σε πτητική κατάσταση και να συμμετέχουν σε επιδείξεις. Ένα από τα πιο γνωστά, το It’s Hawg Wild, εκτίθεται στο Imperial War Museum στο Ντάξφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως σημειώνουν ιστορικοί της αεροπορίας, το Β-29 υπήρξε ο «παππούς της σύγχρονης αεροπλοΐας», αποδεικνύοντας πως μέσα στη δίνη του πολέμου γεννιούνται τεχνολογικά άλματα που αλλάζουν τον κόσμο.

Πηγή: CNN Greece