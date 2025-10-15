Η τεχνολογική βιομηχανία επενδύει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ με στόχο την είσοδό τους στην καθημερινή ζωή, ωστόσο το κοινό δεν θέλει να τα βάλει στα σπίτια του – όχι ακόμα, τουλάχιστον.

Μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο IEEE RO-MAN και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό IEEE Spectrum, δείχνει πως οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν εξειδικευμένα ρομπότ αντί για ανθρωποειδή που εκτελούν πολλαπλές εργασίες, και εξηγεί τους λόγους.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αισιοδοξία των κολοσσών του κλάδου, οι οποίοι προβλέπουν μαζική υιοθέτηση των ανθρωποειδών ρομπότ τα επόμενα χρόνια . Η Figure AI, για παράδειγμα, εκτινάχθηκε από αποτίμηση 2,6 δισ. δολαρίων στα 39,5 δισ. μέσα σε έναν χρόνο, ενώ εταιρείες όπως οι Microsoft, Amazon, OpenAI και NVIDIA σπεύδουν να διεκδικήσουν μερίδιο. Η Tesla προωθεί το ανθρωποειδές Optimus ως «αυτόνομο βοηθό και ανθρωποειδή φίλο», ικανό να διπλώνει ρούχα ή να παραλαμβάνει δέματα. Παράλληλα, η κινεζική κυβέρνηση επενδύει πάνω από 10 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την έρευνα και να μειώσει το κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η παγκόσμια αγορά θα μπορούσε να φτάσει τα 38 δισ. δολάρια έως το 2035.

Οι εταιρείες οραματίζονται τα ρομπότ στο σπίτι, με καθήκοντα από καθαριότητα μέχρι φροντίδα ηλικιωμένων. Η Figure AI εμφανίζει στις διαφημίσεις της ρομπότ που μαγειρεύουν και εκτελούν καθημερινές εργασίες, ενώ η 1X Technologies δείχνει το μοντέλο Neo να καθαρίζει, να σερβίρει τσάι ή να μεταφέρει ψώνια.

Προτιμούν μη ανθρωποειδή ρομπότ-εργαλεία

Ωστόσο, η έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον με 76 συμμετέχοντες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέδειξε σαφή προτίμηση για διαφορετικά ρομπότ που προορίζονται για συγκεκριμένες λειτουργίες: μια ηλεκτρική σκούπα-ρομπότ για καθάρισμα, ένας διανομέας φαρμάκων, ένας μηχανισμός για άνοδο και κάθοδο στις σκάλες. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι αυτές οι συσκευές είναι πιο ασφαλείς, λιγότερο επεμβατικές και πιο άνετες για να ζουν μαζί τους.

Πάντως, βλέποντας εικόνες ρομπότ όπως το Neo, το Figure 02 ή το Optimus να εκτελούν οικιακές εργασίες, πολλοί αναγνώρισαν τη πιθανή χρησιμότητά τους και δήλωσαν ότι θα τα αποδέχονταν μόνο εάν αυτά τα ρομπότ περνούσαν εξαντλητικές δοκιμές ασφάλειας, είχαν ρυθμιστική έγκριση και καλύπτονταν από ασφαλιστικές εγγυήσεις, κάτι που θα αργήσει αρκετά να συμβεί.

Οι ανησυχίες αφορούν κυρίως την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και τον χώρο. Οι χρήστες φοβούνται ατυχήματα με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανές πτώσεις ή βλάβες, αλλά και τον κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδομένων μέσω καμερών και σύνδεσης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η εμφάνιση ορισμένων ανθρωποειδών προκαλεί από αμηχανία έως δυσφορία, ενώ χαρακτηρίζονται «ογκώδη» και «περιττά» για χρήση σε μικρούς χώρους.

Το μέλλον της οικιακής ρομποτικής φαίνεται να κλίνει προς πιο απλά, πολυλειτουργικά σχέδια – όχι απαραίτητα ανθρωποειδή. Η κοινωνική αποδοχή είναι ευκολότερη όταν οι συσκευές μοιάζουν με εργαλεία παρά με ανθρώπους, ενώ οι ηλικιωμένοι ή όσοι χρειάζονται βοήθεια προτιμούν τεχνολογίες που ενισχύουν την αυτονομία τους και όχι ρομπότ που αντικαθιστούν φροντιστές.

Πηγή: CNN Greece