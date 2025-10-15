Ο TOI-4507 b μοιάζει τεράστιος αλλά είναι απίστευτα ελαφρύς και κινείται σε σχεδόν κάθετη τροχιά γύρω από το άστρο του.

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν τον εξωπλανήτη TOI-4507 b που βρίσκεται 578 έτη φωτός μακριά, είναι εννέα φορές μεγαλύτερος από τη Γη αλλά με μόλις τριάντα φορές τη μάζα της, γεγονός που τον καθιστά ασυνήθιστα ελαφρύ.

Αυτό το παράδοξο μέγεθος και βάρος τον κατατάσσει στους λεγόμενους «super-puff» πλανήτες, δηλαδή κόσμους με τεράστιες αλλά αραιές ατμόσφαιρες που θυμίζουν αφράτα σύννεφα. Ο TOI-4507 b περιφέρεται γύρω από ένα πολύ νεαρό άστρο, ηλικίας μόλις 700 εκατομμυρίων ετών, σε σχεδόν κάθετη τροχιά, ολοκληρώνοντας μια περιστροφή κάθε 105 ημέρες. Οι επιστήμονες προσπαθούν τώρα να κατανοήσουν πώς σχηματίστηκε ένας τόσο ελαφρύς πλανήτης σε μια τόσο ασυνήθιστη τροχιά, με το τηλεσκόπιο James Webb να αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τη σύνθεση και την προέλευσή του.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η θερμοκρασία του είναι σχετικά χαμηλή και αυτό κάνει τον πλανήτη ακόμη πιο παράξενο. Επειδή το άστρο του είναι αρκετά φωτεινό, μπορούν να παρατηρήσουν καλύτερα την ατμόσφαιρά του και να ανακαλύψουν αν περιέχει αέρια όπως υδρογόνο και ήλιο που τον κάνουν τόσο «φουσκωτό».

Πηγή: Unboxholics