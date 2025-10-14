Ο επικεφαλής της Google DeepMind, ο Βρετανοκύπριος Ντέμης Χασάμπης, προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια να οδηγήσει στην ανακάλυψη ενός «μοναδικού φαρμάκου» που θα σημάνει το τέλος όλων των ασθενειών.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS με τον δημοσιογράφο Σκοτ Πέλι, ο Χασάμπης υπογράμμισε πως η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μειώσει δραματικά τον χρόνο και το κόστος ανάπτυξης νέων φαρμάκων. «Σήμερα χρειάζονται δέκα χρόνια και δισεκατομμύρια δολάρια για να σχεδιαστεί ένα μόνο φάρμακο. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να μειώσουμε αυτή τη διαδικασία από χρόνια σε μήνες ή ακόμη και σε εβδομάδες. Ακούγεται απίστευτο, αλλά το ίδιο πίστευαν κάποτε και για τη χαρτογράφηση των πρωτεϊνικών δομών», δήλωσε.

Ο Ντέμης Χασάμπης, ο οποίος τιμήθηκε το 2024 με το Νόμπελ Χημείας μαζί με τον διευθυντή της DeepMind, Δρ. Τζον Τζάμπερ, για την ανάπτυξη του συστήματος AlphaFold, ηγείται σήμερα του ερευνητικού εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης της Google, που ανήκει στον όμιλο Alphabet.

Σε απόσπασμα της συνέντευξης που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χασάμπης τόνισε ότι οι εξελίξεις αυτές θα φέρουν επανάσταση στην ανθρώπινη υγεία. «Πιστεύω ότι μια μέρα θα μπορούμε, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να θεραπεύσουμε όλες τις ασθένειες. Ίσως μέσα στην επόμενη δεκαετία. Δεν βλέπω γιατί όχι», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης: Ο Κύπριος «γκουρού» της AI αποκαλύπτει ποια θα είναι η δεξιότητα του μέλλοντος