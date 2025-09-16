Ο κορυφαίος επιστήμονας της Google και νομπελίστας του 2024, ο Κύπριος Ντέμης Χασάμπης, δήλωσε την Παρασκευή στην Αθήνα ότι η πιο κρίσιμη δεξιότητα για τη νέα γενιά δεν θα είναι μία παραδοσιακή επιστημονική γνώση, αλλά η ικανότητα «να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις», ώστε να μπορεί κανείς να συμβαδίζει με τις καταιγιστικές αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση και στην εργασία.

Μιλώντας στο αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο στους πρόποδες της Ακρόπολης, ο διευθύνων σύμβουλος της DeepMind υπογράμμισε ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία καθιστά επιτακτική μια νέα προσέγγιση στη μάθηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. «Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον, ακόμη και σε ορίζοντα δεκαετίας. Σήμερα είναι δυσκολότερο από ποτέ, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ρυθμό σχεδόν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έρχονται τεράστιες αλλαγές», τόνισε.

Ο νευροεπιστήμονας και παιδί-θαύμα του σκακιού προέβλεψε ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη –ένα όραμα μηχανών που θα μπορούν να εκτελούν καθήκοντα με ευρύτητα και ικανότητα αντίστοιχη του ανθρώπινου νου– μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα σε μία δεκαετία, φέρνοντας μαζί της ριζικές ανατροπές αλλά και την προοπτική μιας εποχής «ριζικής αφθονίας», παρά τους υπαρκτούς κινδύνους. Επισήμανε την ανάγκη για «μετα-δεξιότητες», όπως το πώς να μαθαίνει κανείς και πώς να βελτιστοποιεί την προσέγγισή του σε νέα αντικείμενα, δίπλα στις κλασικές γνώσεις των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και των ανθρωπιστικών σπουδών. «Ένα πράγμα που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι θα χρειάζεται να μαθαίνετε διαρκώς σε όλη την επαγγελματική σας πορεία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Χασάμπης, που ίδρυσε το ερευνητικό εργαστήριο DeepMind στο Λονδίνο το 2010 και το πούλησε τέσσερα χρόνια αργότερα στη Google, βραβεύτηκε το 2024 με το Νόμπελ Χημείας για την ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να προβλέπουν με ακρίβεια την αναδίπλωση των πρωτεϊνών, ένα κομβικό βήμα για την ιατρική και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

Διαβάστε επίσης: Ποιος είναι ο Κύπριος Ντέμης Χασάμπης που πήρε το Νόμπελ Χημείας