Αν προσέξατε ότι το κοινωνικό δίκτυο Facebook ξεκίνησε να μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το TikTok, δεν είσαστε μόνο εσείς. Η Meta είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το κάνει επίτηδες και το δείχνει ανοιχτά, με καινούριες λειτουργίες στα Reels που μεταβάλλουν ολοκληρωτικά τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τα βίντεο.



Να σημειωθεί αρχικά, ότι η πλατφόρμα φέρνει νέα ανανέωση στα Reels, ενώ το πιο “καινοτόμο” χαρακτηριστικό έχει τη ονομασία «friend bubbles». Το friend bubbles είναι μικρές «φούσκες» που παρουσιάζονται σε κάθε βίντεο και δείχνουν ποιοι φίλοι σας το έχουν κάνει like και με ένα πάτημα, ανοίγετε κατευθείαν συνομιλία για να το σχολιάσετε.



Παρά το γεγονός ότι η Meta αναφέρει πως επιζητάει να «ξαναφέρει το παλιό Facebook», τη δεδομένη στιγμή, αυτό το «παλιό» μοιάζει εξαιρετικά πολύ με τη For You Page της κοινωνικής πλατφόρμας TikTok. Ο αλγόριθμος είναι ρυθμισμένος να μαθαίνει γρηγορότερα τι περιεχόμενο σας αρέσει και να σας δείχνει περισσότερα σχετικά Reels, χωρίς καθυστέρηση.



Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, ο χρόνος που σπαταλούν οι χρήστες στα βίντεο δείχνει αύξηση πάνω από 20%. Επομένως η στρατηγική με πιο λίγες δημοσιεύσεις, περισσότερα Reels και ένα Facebook που δεν θυμίζει πλέον τη πλατφόρμα των προηγούμενων χρόνων, ενδεχομένως, να δουλέψει καλύτερα.



Πηγή: Unboxholics