Μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ δείχνει ότι τα παιδιά που γεννιούνται προς το τέλος του έτους —τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο— ενδέχεται να αναπτύσσουν πιο ισχυρές γνωστικές ικανότητες σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με το diaridegirona.cat, δεν πρόκειται για θέμα τύχης ή γονιδίων. Το «μυστικό» φαίνεται να κρύβεται στο σχολικό περιβάλλον και στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά, καθώς συχνά είναι τα μικρότερα στην τάξη τους.

Στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα, τα παιδιά που γεννιούνται τους τελευταίους μήνες του έτους φοιτούν μαζί με συνομηλίκους που είναι σχεδόν έναν χρόνο μεγαλύτεροι. Αν και η διαφορά αυτή μπορεί να φαίνεται αμελητέα, στην παιδική ηλικία έχει σημαντικό αντίκτυπο: τα μικρότερα παιδιά χρειάζεται να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να συμβαδίσουν με τους συμμαθητές τους. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί σαν «γυμναστική» για τον εγκέφαλο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συγκέντρωση και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Οι επιδράσεις δεν περιορίζονται στη νοημοσύνη

Η πρόκληση αυτή επηρεάζει θετικά και την κοινωνική, καθώς και τη συναισθηματική ανάπτυξη. Τα παιδιά που μαθαίνουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με μεγαλύτερους συνομηλίκους τείνουν να καλλιεργούν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση και δεξιότητες επικοινωνίας.

Η συνεχής προσπάθεια προσαρμογής τα βοηθά να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα, αυτοπεποίθηση και ωριμότητα —στοιχεία κρίσιμα για τη μελλοντική τους επιτυχία.

Ο μήνας γέννησης δεν είναι ο μόνος παράγοντας

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο μήνας γέννησης από μόνος του δεν καθορίζει τη νοημοσύνη. Η ανάπτυξη κάθε παιδιού επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, η διατροφή και το γενικότερο περιβάλλον. Ωστόσο, η μελέτη αυτή αναδεικνύει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν οι πρώιμες εμπειρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα παιδί στα πρώτα του χρόνια.

Με πληροφορίες από iefimerida.gr