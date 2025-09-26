Η αναμονή για τους φίλους του ποδοσφαίρου και του gaming– επιτέλους τελείωσε, καθώς το EA Sports FC 26 είναι εδώ.

Κυκλοφόρησε σήμερα (26 Σεπτεμβρίου) το πολυαναμενόμενο ποδοσφαιρικό παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο για αγορά σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες.



Σύμφωνα με αξιολογήσεις, το FC 26 της EA Sports φέρνει σαφείς βελτιώσεις στο gameplay σε σχέση με το FC 25, με πιο ρεαλιστικές πάσες, μεγαλύτερη σημασία στη δύναμη των παικτών και πιο φυσική αντίδραση των αμυντικών στο τάκλιν.

Διορθώθηκαν επίσης αρκετά ενοχλητικά glitches, όπως τα εύκολα γκολ από αντεπιθέσεις, τα υπερβολικά μακρινά σουτ και η αδυναμία στην άμυνα των φάουλ.

Στο Clubs mode, οι skill points αντικαταστάθηκαν από archetype points, κάτι που περιορίζει την ευελιξία αλλαγής θέσεων και μπορεί να δημιουργήσει ανισότητες, αν και το σύστημα αντοχής είναι πιο ρεαλιστικό.

Νέες λειτουργίες, όπως το Authentic gameplay και οι επιπλέον προκλήσεις στο Manager Career, προσθέτουν βάθος, ενώ το Ultimate Team εμπλουτίστηκε με τουρνουά και bounties. Τέλος, οι παίκτες που εγκαταλείπουν πρόωρα αγώνες τιμωρούνται με μειωμένες ανταμοιβές ή καθυστερήσεις στο matchmaking.

Συνολικά, το FC 26 δεν είναι το «τέλειο» ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αλλά βελτιώνει ουσιαστικά την εμπειρία και διατηρεί το ενδιαφέρον των φίλων της σειράς.



