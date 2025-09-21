Οι μηχανικοί της NASA μελετούν τρόπους ούτως ώστε οι μελλοντικοί αστροναύτες στη Σελήνη να μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένοι κατά τη διάρκεια των διαστημικών περιπάτων τους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 3GPP (LTE/4G και 5G) και Wi-Fi.

«Είναι συναρπαστικό να μπορέσουμε να φέρουμε τους διαστημικούς περιπάτους στη Σελήνη στον 21ο αιώνα με την καθηλωτική εμπειρία υψηλής ευκρίνειας που θα κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν σαν να βρίσκονται εκεί με τους αστροναύτες», δήλωσε ο Raymond Wagner κύριος ερευνητής του έργου Lunar 3GPP της NASA.

Με την αποστολη «Άρτεμις» σε λίγα χρόνια, η NASA θα επιστρέψει στο φεγγάρι με αστροναύτες μετά από δεκαετίες και φιλοδοξεί να εδραιώσει μια μόνιμη παρουσία στη Σελήνη, για να προετοιμάσει το έδαφος για το επόμενο μεγάλο βήμα, την αποστολή αστροναυτών στον πλανήτη Αρη.

Πηγή: ΚΥΠΕ