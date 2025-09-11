Σημαντική στιγμή στην έρευνα για ανακάλυψη ζωής στον κόκκινο πλανήτη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος, Γιώργος Δανός, τη χθεσινή ανακοίνωση της NASA ότι δείγμα που συλλέχθηκε από τον Αρη πιθανώς να παραπέμπει σε αρχαία μικροβιακή ζωή.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την ανακοίνωση της NASA, ο κ. Δανός είπε ότι αποτελεί μία σημαντική στιγμή στην έρευνα για ανακάλυψη ζωής στον Αρη, αλλά όχι ιστορική.

"Δεν έφτασε ακόμη η ιστορική στιγμή της ανακοίνωσης ότι έχουμε εντοπίσει ζωή, είναι όμως ένα βήμα πριν, δηλαδή υπάρχουν σημαντικά ευρήματα τα οποία υποδεικνύουν ότι υπήρχε πιθανώς ζωή στον κόκκινο πλανήτη πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια", σημείωσε.

Ο κ. Δανός εξήγησε ότι βρήκαν πάνω στους βράχους δείγματα τα οποία βλέπουμε και στη Γη όταν βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί χωνεύουν υλικά όπως φωσφόρο και άλλα στοιχεία που χρειάζονται για τη λειτουργία τους και βλέπουμε ύστερα τα παράγωγα που βγαίνουν από τα βακτήρια πάνω στην επιφάνεια του βράχου. Οι σχηματισμοί αυτοί, πρόσθεσε, είναι χαρακτηριστικοί όπως αυτούς που βλέπουμε στη Γη.

Όμως, τόνισε, εάν δεν γίνει η σωστή μελέτη αυτών των δειγμάτων στη Γη σε εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για αυτό και παραμένει απλώς ένδειξη πιθανής ζωής.

"Για αυτό και το χαρακτηρίζουμε σημαντικό βήμα και όχι ιστορική στιγμή διότι η ιστορική στιγμή όταν και εφόσον θα ανακοινωθεί ότι έχουμε βρει ζωή είτε στο παρελθόν είτε σήμερα εξακολουθεί να είναι μπροστά μας", ανέφερε

Ο κ. Δανός χαιρέτισε την ανακοίνωση και είπε ότι "είμαστε σε αναμονή για νεότερα για να δούμε πότε θα έρθει αυτή η πολυπόθητη στιγμή που θα γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν".

Οπως ανακοίνωσε χθες η NASA, δείγμα που συλλέχθηκε από το ρόβερ Perseverance Mars της NASA από μια αρχαία ξηρή κοίτη ποταμού στον κρατήρα Jezero θα μπορούσε να παρέχει στοιχεία αρχαίας μικροβιακής ζωής.

Το δείγμα που λήφθηκε από έναν βράχο με το όνομα "Cheyava Falls" πέρυσι, με την ονομασία "Sapphire Canyon", περιέχει πιθανές βιο-υπογραφές, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Μια πιθανή βιο-υπογραφή είναι μια ουσία ή δομή που μπορεί να έχει βιολογική προέλευση, αλλά απαιτεί περισσότερα δεδομένα ή περαιτέρω μελέτη πριν καταλήξουμε σε συμπέρασμα σχετικά με την απουσία ή την παρουσία ζωής, όπως σημειώνεται.

"Αυτό το εύρημα από το Perseverance, που ξεκίνησε υπό τον Πρόεδρο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, είναι το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει ποτέ στην ανακάλυψη ζωής στον Άρη. Η αναγνώριση μιας πιθανής βιο-υπογραφής στον κόκκινο πλανήτη είναι μια πρωτοποριακή ανακάλυψη και μια ανακάλυψη που θα προωθήσει την κατανόησή μας για τον Άρη", δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Sean Duffy.

