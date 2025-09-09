Το νέο iPhone 17 και των παραλλαγών του παρουσίασε η Apple, σε μία μεγάλη εκδήλωση που προβάλλεται σε όλον τον πλανήτη.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το νέο iPhone 17 βγαίνει στην αγορά σε τέσσερα μοντέλα:

το βασικό iPhone 17,

το υπερλεπτό iPhone 17 Air,

το iPhone 17 Pro και

το iPhone 17 Pro Max.

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει οθόνη ProMotion 120Hz, νέο επεξεργαστή A19, και μπροστινή κάμερα 24MP.

Το Air θα έχει πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, σώμα από τιτάνιο/αλουμίνιο, ενώ θα έχει ενσωματωμένο το πρώτο 5G modem της Apple.

Οι εκδόσεις Pro και Pro Max θα αποδώσουν κορυφαίες επιδόσεις με τον A19 Pro, μνήμη έως 12GB RAM, τριπλό σύστημα κάμερας με 8x οπτικό zoom.

Εκτός από τα iPhone, η Apple θα αποκαλύψει το Apple Watch Series 11, το Ultra 3 και το SE 3 με νέους αισθητήρες υγείας, όπως παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης και δορυφορικές λειτουργίες.

Επιπλέον, θα παρουσιάσει τα AirPods Pro 3, που πιθανόν θα ενσωματώνουν αισθητήρα καρδιακού ρυθμού. Δείτε βίντεο από την παρουσίαση του νέου iPhone 17:

Πηγή: ΣΚΑΙ