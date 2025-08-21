Πολύ σημαντική ανακάλυψη σχετικά με ένα από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα της ύπαρξής μας, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος, Γιώργος Δανός, την νέα έρευνα, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι το νερό από έναν κομήτη είναι εντυπωσιακά παρόμοιο με αυτό που βρίσκεται στους ωκεανούς της Γης.

Τόνισε ότι με την ανακάλυψη αυτή αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα και άλλοι βραχώδεις πλανήτες σε όλο τον γαλαξία να μπορούν επίσης να λάβουν αυτά τα απαραίτητα συστατικά για τη ζωή.

"Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ανακάλυψη σχετικά με ένα από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα της ύπαρξής μας: Από πού προερχόμαστε; Για πρώτη φορά, έχουμε ισχυρές αποδείξεις ότι το νερό στους ωκεανούς μας, και κατ' επέκταση, στο ίδιο μας το σώμα, μοιράζεται ένα άμεσο χημικό αποτύπωμα με έναν επισκέπτη από τα βάθη του ηλιακού μας συστήματος" τόνισε.

Η εργασία, είπε ο κ. Δανός, που έγινε με το τηλεσκόπιο ALMA ενισχύει τη θεωρία ότι οι κομήτες, αυτά τα αρχαία παγωμένα απομεινάρια δεν ήταν απλώς παθητικοί περιπλανώμενοι, αλλά ενεργοί παράγοντες που κατέστησαν τη Γη κατοικήσιμη.

Στον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνησης Διαστήματος, πρόσθεσε, αποτελέσματα όπως αυτό "ενισχύουν την αποστολή μας να εξερευνήσουμε, να κατανοήσουμε τη θέση μας στο σύμπαν και να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά να μελετήσει το σύμπαν και να θέσει ερωτήματα".

Σημείωσε ότι αυτή η παρατήρηση από το τηλεσκόπιο ALMA αποτελεί "ορόσημο και τεράστιο άλμα στην πλανητική επιστήμη".

Ο κ. Δανός είπε στο ΚΥΠΕ ότι από την μακροχρόνια συζήτηση για την προέλευση του νερού στην Γη έλειπε ένα βασικό στοιχείο, και η αντίστοιχη ισοτοπική αναλογία στον κομήτη 12P/Pons-Brooks παρέχει ακριβώς αυτό.

"Είναι μια απόδειξη της δύναμης της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας και της τεχνολογίας αιχμής" συνέχισε.

Για την αστροβιολογία, τόνισε ο κ. Δανός, "οι επιπτώσεις είναι τεράστιες".

"Εάν οι κομήτες τύπου Halley είναι αποτελεσματικά συστήματα μεταφοράς νερού παρόμοιου με τη Γη, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα άλλοι βραχώδεις πλανήτες σε όλο τον γαλαξία να μπορούν επίσης να λάβουν αυτά τα απαραίτητα συστατικά για τη ζωή" κατέληξε.

Τί έδειξε η έρευνα

Σύμφωνα με το Εθνικό Αμερικανικό Παρατηρητήριο Ραδιοαστρονομίας, υπάρχουν νέα στοιχεία στη θεωρία ότι οι κομήτες μπορεί να έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην παροχή νερού και πιθανώς ορισμένων από τα μοριακά συστατικά για τη ζωή στον πλανήτη μας.

Εξηγεί ότι χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), μια διεθνής ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον Martin Cordiner του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA, χαρτογράφησε την κατανομή τόσο του συνηθισμένου νερού (H2O) όσο και του HDO (βαρύ ύδωρ) στο νέφος αερίου, που περιβάλλει τον πυρήνα του κομήτη τύπου Halley 12P/Pons-Brooks κατά την προσέγγισή του στον Ήλιο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται τόσο λεπτομερής χωρική χαρτογράφηση αυτών των δύο μορφών νερού σε έναν κομήτη, σημειώνεται.

«Κομήτες σαν αυτόν είναι παγωμένα απομεινάρια που έχουν απομείνει από τη γέννηση του Ηλιακού μας Συστήματος πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια», δήλωσε ο Cordiner.

Πρόσθεσε ότι δεδομένου ότι η Γη πιστεύεται ότι σχηματίστηκε από υλικά που δεν είχαν νερό, οι προσκρούσεις κομητών έχουν προταθεί εδώ και καιρό ως πηγή νερού της Γης.

Τα νέα αυτά αποτελέσματα παρέχουν την ισχυρότερη μέχρι στιγμής απόδειξη ότι τουλάχιστον ορισμένοι κομήτες τύπου Halley μετέφεραν νερό με την ίδια ισοτοπική υπογραφή με αυτή που βρέθηκε στη Γη, υποστηρίζοντας την ιδέα ότι οι κομήτες θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στο να καταστεί ο πλανήτης μας κατοικήσιμος.

Οι κομήτες τύπου Halley είναι μια κατηγορία κομητών με ενδιάμεσες τροχιακές περιόδους (μεταξύ 20 και 200 ετών) και επισκέπτονται το εσωτερικό ηλιακό σύστημα μόνο σπάνια.

Οι κομήτες

Οι κομήτες είναι ουράνια σώματα που αποτελούνται από τον πυρήνα, ο οποίος είναι το λαμπρότερο τμήμα του και έχει όψη αστέρος, την κόμη, η οποία έχει νεφελώδη όψη και περιβάλλει τον πυρήνα, και την ουρά, η οποία και αποτελεί επιμήκη προέκταση της κόμης.

Ο πυρήνας και η κόμη συγκροτούν την κεφαλή του κομήτη. Μερικοί κομήτες παρουσιάζουν πολλές ουρές δύο έως έξι.

Αποτελούνται κυρίως από πάγους νερού με πυκνό, μεταλλικό πυρήνα. Καθώς πλησιάζουν στον Ήλιο, η αστρική ακτινοβολία εξαερώνει το υλικό της επιφάνειάς τους, δημιουργώντας έτσι την νεφελώδη κόμη γύρω από το κέντρο τους, η οποία διαχέει το αστρικό φως και τους δίνει το όνομά τους.

Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Κομήτης σήμαινε εκείνος που άφηνε μακριά μαλλιά, ο «καρηκομόων».

Οι κομήτες είναι ουράνια σώματα τεράστιων διαστάσεων. Μόνο η κεφαλή τους έχει συνήθως το μέγεθος της Γης ή είναι κατά 10 φορές μεγαλύτερη από τη Γη.

Όταν οι κομήτες φαίνονται με γυμνό οφθαλμό, έχουν συνήθως μήκος ουράς από 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα και άνω.

Πιστεύεται ότι το Νέφος του Οορτ, στο εξωτερικό του ηλιακού μας συστήματος, είναι η πηγή όλων των κομητών που εισέρχονται στο ηλιακό σύστημα. Πιστεύεται επίσης ότι τα αντικείμενα του νέφους του Οορτ δημιουργήθηκαν μαζί με τους πλανήτες και τα υπόλοιπα σώματα του ηλιακού μας συστήματος, πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Το νέφος Οορτ έχει μήκος ένα έτος φωτός.

